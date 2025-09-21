Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kallambalam
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:54 AM IST

    ദേശീയപാത നിർമാണം; കൃഷിഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലായി

    ദേശീയപാത നിർമാണം; കൃഷിഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലായി
    വെ​ള്ള​ത്തി​ന് അ​ടി​യി​ലാ​യ കൃ​ഷി​യി​ടം

    Listen to this Article

    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി അ​ന​ന്ത​മാ​യി ഇ​ഴ​യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ​മീ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി. ക​ർ​ഷ​ക​ർ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ. നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ആ​റ്, 13 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന പൊ​ന്നാം​കോ​ണം, മ​ങ്ങാ​ട്ടു​വാ​തു​ക്ക​ൽ ഏ​ല​ക​ൾ വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ൽ ആ​യി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി. മ​ങ്ങാ​ട്ടു​വാ​തു​ക്ക​ൽ റോ​ഡി​ന്റെ കു​റു​കെ ഓ​ട നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ല​വി​ലെ ഓ​ട അ​ട​ച്ച​താ​ണ് വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ന് കാ​ര​ണം.

    നി​ല​വി​ലെ ഓ​ട അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ന്ന വെ​ള്ളം മ​റു​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​നാ​ൽ റോ​ഡി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്കു​വ​ശ​ത്ത് ഉ​ള്ള ഭൂ​മി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​യി. 3 ഏ​ക്ക​ർ കൃ​ഷി ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വെ​ള്ള​ത്തി​ന​ടി​യി​ലാ​ണ്. വാ​ഴ, മ​രി​ച്ചീ​നി, ചേ​മ്പ്, ഇ​ഞ്ചി എ​ന്നീ വി​ള​ക​ളെ​ല്ലാം ന​ശി​ച്ചു. വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കൃ​ഷി നാ​ശ​ത്തി​ലൂ​ടെ കൃ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ല​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ന​ഷ്ട​മാ​യി. 50 ൽ ​പ​രം വീ​ടു​ക​ൾ ഉ​ള്ള സ്ഥ​ല​ണി​ത്. കൊ​തു​ക് ശ​ല്യം വ​ർ​ധി​ച്ച് പ​ക​ർ​ച്ച വ്യാ​ധി​ക​ൾ പ​ട​രാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഓ​ട എ​ത്ര​യും വേ​ഗം പു​ന​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ നാ​വാ​യി​ക്കു​ളം അ​ശോ​ക​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൃ​ഷി ഓ​ഫീ​സ്, വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫീ​സ്, എ​ൻ.​എ​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    TAGS:National Highwaysubmerged paddyAgricultural Land
    News Summary - National Highway construction; Agricultural land submerged
