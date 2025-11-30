Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎന്യൂമറേഷൻ തീരാൻ ഇനി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 11:04 AM IST

    എന്യൂമറേഷൻ തീരാൻ ഇനി അഞ്ചുദിവസം; തിരികെയെത്താനുള്ളത്​ 42 ലക്ഷം ഫോമുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    എന്യൂമറേഷൻ തീരാൻ ഇനി അഞ്ചുദിവസം; തിരികെയെത്താനുള്ളത്​ 42 ലക്ഷം ഫോമുകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ൻ അ​ഞ്ചു​ദി​വ​സം ശേ​ഷി​ക്കേ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​തി​ൽ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ കി​ട്ടാ​നു​ള്ള​ത്​ 42 ല​ക്ഷം ഫോ​മു​ക​ൾ. 2.78 കോ​ടി​യി​ൽ 99.5 ശ​ത​മാ​നം (2.76 കോ​ടി) ഫോ​മു​ക​ൾ​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്. ഇ​തി​ൽ 85 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യ 2.34 കോ​ടി ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ്​ തി​രി​കെ എ​ത്തി​യ​ത്. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന 42 ല​ക്ഷം ഫോ​മു​ക​ൾ ക​ല​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ള​ട​ക്കം സ്​​ഥാ​പി​ച്ച്​ തി​രി​കെ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ്​ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന 2.34 കോ​ടി ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ 75 ശ​ത​മാ​ന​വും ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്​​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​ഗ​മ​നം.​ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്ത എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 1.75 കോ​ടി വ​രും. കി​ട്ടി​യി​ട്ടും ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ 59 ല​ക്ഷം ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ്. ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്ത​തി​ൽ 91 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലും മാ​പ്പി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​യി.

    2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​രോ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ ആ​ണ്​ ഈ 91 ​ശ​ത​മാ​ന​മാ​യ 1.59 കോ​ടി പേ​ർ. ഇ​വ​ർ തി​രി​ച്ച​റി​യി​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രി​ല്ല. ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത്​ ശ​ത​മാ​ന​മാ​യ 16 ല​ക്ഷം പേ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ 71 ശ​ത​മാ​നം പി​ന്നി​ട്ട​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 7.61 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ 3.41 ല​ക്ഷം മ​രി​ച്ച​വ​രാ​ണ്. 88,945 പേ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. 2.79 ല​ക്ഷം​പേ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സം മാ​റി​യ​വ​രാ​ണ്. ഇ​ര​ട്ടി​പ്പി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ 44,758 വ​രും. ഫോം ​വാ​ങ്ങാ​ൻ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​വ​രും വാ​ങ്ങി​യി​ട്ട്​ തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ച്ച​വ​രും 7244 പേ​ർ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumSIREnumeration Form
    News Summary - five days left for enumeration 42 lakh distributed forms are yet to be returned
    Similar News
    Next Story
    X