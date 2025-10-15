Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    15 Oct 2025 1:35 PM IST
    15 Oct 2025 1:35 PM IST

    വള്ളത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു കടലിൽ വീണ തൊഴിലാളിയെ കാണാതായി

    വള്ളത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു കടലിൽ വീണ തൊഴിലാളിയെ കാണാതായി
    ഷ​ഹാ​ൻ

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: പെ​രു​മാ​തു​റ മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ൽ വ​ള്ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് തെ​റി​ച്ചു ക​ട​ലി​ൽ വീ​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ കാ​ണാ​താ​യി. പെ​രു​മാ​തു​റ വ​ലി​യ​വി​ളാ​കം സ്വ​ദേ​ശി സ​ജീ​റി​ന്റെ മ​ക​ൻ ഷ​ഹാ​നെ(19)​യാ​ണ് കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യ്ക്ക് 12.30 യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. പെ​രു​മാ​തു​റ സ്വ​ദേ​ശി ഷാ​ക്കി​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള വ​ള്ള​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങി വ​ര​വേ തി​ര​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വ​ള്ളം ച​രി​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ ഷ​ഹാ​ൻ വ​ള്ള​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് വെ​ള്ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വീ​ണു.

    തി​ര​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് വ​ള്ളം അ​റി​യു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടാ​റു​ണ്ട്. തി​രി​കെ ക​യ​റു​ക​യും ചെ​യ്യും. തി​ര​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് ബോ​ട്ട് വ​ലി​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​ല​യു​മ്പോ​ൾ ബോ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ വ​ന്നി​ടി​ച്ച് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ക​ട​ലി​ൽ ചാ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഷ​ഹാ​ൻ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വീ​ണെ​ങ്കി​ലും തി​രി​കെ ക​യ​റി​യി​ല്ല. വ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ നോ​ക്കി​യി​ട്ട് ഷ​ഹാ​ന കാ​ണാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ തി​ര​ച്ചി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച എ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും തീ​ര ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തെ​ര​ച്ചി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു. തെ​ര​ച്ചി​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്​ വേ​ണ്ടി പെ​രു​മാ​തു​റ - പു​തു​ക്കു​റി​ച്ചി താ​ങ്ങു​വ​ല അ​സ്സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ണി​മു​ട​ക്ക് ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു.

