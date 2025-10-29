Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chirayinkeezhu
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 2:46 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 2:46 PM IST

    ചിറയിന്‍കീഴ് റെയില്‍വെ മേൽപാലത്തില്‍ ഭാരപരിശോധന

    ചിറയിന്‍കീഴ് റെയില്‍വെ മേൽപാലത്തില്‍ ഭാരപരിശോധന
    ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴ് റെ​യി​ല്‍വെ ഓ​വ​ര്‍ ബ്രി​ഡ്ജി​ല്‍ ഭാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന ആ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴ്: റോ​ഡ്‌​സ് ആ​ന്റ് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഐ.​ഐ.​റ്റി ഇ​ന്‍ഫ്ര ടെ​ക് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഭാ​ര​പ​രി​ശോ​ധ​ന ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴ് റെ​യി​ല്‍വെ ഓ​വ​ര്‍ ബ്രി​ഡ്ജി​ല്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച്ച രാ​ത്രി 10 മു​ത​ലാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. നി​ര്‍മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച് വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​തം ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ ഭാ​ര​പ​രി​ശോ​ധ​നാ​ഫ​ലം സ​ര്‍ക്കാ​രി​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​മ​നാ​ണ് മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി പാ​ല​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    180 ട​ണ്‍ ഭാ​രം പാ​ല​ത്തി​ന്റെ സ്പാ​നി​ന് മു​ക​ളി​ല്‍ ക​യ​റ്റി​യാ​ണ് ടെ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി 2.5 ട​ണ്‍ ഭാ​ര​മു​ള​ള 80 സി​മ​ന്റ് ക​ട്ട​ക​ൾ എ​ത്തി​ച്ചാ​ണ്​ ടെ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. സ്പാ​നി​ന് താ​ങ്ങാ​നു​ള​ള ശ​ക്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ് ടെ​സ്റ്റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ആ​കെ ഭാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഇ​രു​പ​ത്ത​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം, അ​ന്‍പ​ത് ശ​ത​മാ​നം, എ​ഴു​പ​ത്തി​യ​ഞ്ച് ശ​ത​മാ​നം, നൂ​റു ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ഭാ​രം ക​യ​റ്റി ലോ​ഡ് ടെ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തും. ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും ഭാ​രം ക​യ​റ്റു​മ്പോ​ഴു​ള​ള വ്യ​തി​യാ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    180 ശ​ത​മാ​നം ഭാ​രം ക​യ​റ്റി​യ ശേ​ഷം ഇ​രു​പ​ത്തി​നാ​ല് മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ലോ​ഡ് ടെ​സ്റ്റും ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് ടെ​സ്റ്റ് പൂ​ര്‍ത്തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് റോ​ഡ്‌​സ് ആ​ന്റ് ബ്രി​ഡ്ജ​സ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന് സ​മ​ര്‍പ്പി​ക്കും. അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച്ച രാ​ത്രി​യോ​ടെ ടെ​സ്റ്റ് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

