Madhyamam
    Chirayinkeezhu
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 1:20 PM IST

    പൂട്ടിക്കിടന്ന വീട്ടിൽ കവർച്ച; 11.58 ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം

    theft case
    സു​ശീ​ല സി.​പെ​രേ​ര​യു​ടെ വീ​ടി​ന്‍റെ വാ​തി​ൽ കു​ത്തി തു​റ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: ആ​ളി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ വ​ൻ ക​വ​ർ​ച്ച. ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് ഒ​റ്റ​പ്ലാ​മു​ക്ക് ഷാ​രോ​ൺ ഡെ​യി​ലി​ൽ സു​ശീ​ല സി.​പെ​രേ​ര​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. 107 ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ, വി​ദേ​ശ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. മൊ​ത്തം 11.58 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു.

    മ​ക​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ ചി​കി​ത്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി സു​ശീ​ല വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച അ​റി​യു​ന്ന​ത്. വീ​ടി​നു​ള്ളി​ലെ മൂ​ന്ന് ബെ​ഡ്റൂ​മി​ലെ​യും ഷെ​ൽ​ഫു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് അ​തി​ലെ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം വാ​രി​വ​ലി​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ല​മാ​ര​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. മാ​ല, വ​ള​ക​ൾ, ക​മ്മ​ലു​ക​ൾ, മോ​തി​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ക​വ​ർ​ന്ന​ത്. പു​റ​മേ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ, സൗ​ദി, യു.​എ.​ഇ ക​റ​ൻ​സി​ക​ൾ, വി​ല​യേ​റി​യ വാ​ച്ച്​ എ​ന്നി​വ​യും ​ന​ഷ്ട​മാ​യി. മ​രു​മ​ക​ന്റെ ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ണം. ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് പോ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    TAGS:theftTheft NewsArrestCrime
