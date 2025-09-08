Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Chirayinkeezhu
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 1:34 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 1:34 PM IST

    പഴയ കെട്ടിടം അടച്ചുപൂട്ടി, പുതിയത് തുറന്നുമില്ല; രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ

    പഴയ കെട്ടിടം അടച്ചുപൂട്ടി, പുതിയത് തുറന്നുമില്ല; രോഗികൾ ദുരിതത്തിൽ
    ജീ​ര്‍ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ല്‍ ഉ​ള്ള ഐ.​പി കെ​ട്ടി​ടം , പു​തി​യ ബ​ഹു​നി​ല കെ​ട്ടി​ടം

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ, പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തും ഇ​ല്ല താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ. ഇ​തു​കാ​ര​ണം കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രോ​ഗി​ക​ളെ ഇ​ത​ര ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ടു​ന്നു. തീ​ര​ദേ​ശ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര്‍ധ​ന​രും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​മാ​യ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ് ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴ് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ്, വ​ക്കം, ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന തീ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും അ​ഴൂ​ര്‍, കി​ഴു​വി​ലം, ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴ്, മു​ട​പു​രം, മു​ട്ട​പ്പ​ലം, മേ​ല്‍ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​ര്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന ഗ്രാ​മ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ശ്ര​യ​മാ​ണ് ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴി​ലെ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​സ്ഥാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി.

    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യാ​യി ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ല്‍ ഒ​രു പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ സൗ​ക​ര്യം​പോ​ലും ഇ​വി​ടെ​യി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ കു​റ്റ​മ​റ്റ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. 80 കോ​ടി ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ല്‍ അ​നി​ശ്ചി​താ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    കി​ട​ത്തി ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്ന ഐ.​പി മ​ന്ദി​രം ജീ​ര്‍ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. സി​മ​ന്റ് അ​ട​ര്‍ന്ന് തൂ​ണു​ക​ളി​ലെ​യും മേ​ല്‍ക്കൂ​ര​ക​ളി​ലെ​യും ക​മ്പി വെ​ളി​യി​ല്‍ കാ​ണു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൈ​പ്പു​ക​ള്‍ പൊ​ട്ടി ചു​മ​രു​ക​ള്‍ക്ക് ജീ​ര്‍ണ​ത ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​തു​സ​മ​യം പൊ​ളി​ഞ്ഞു​വീ​ഴാ​വു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ് മൂ​ന്നു​നി​ല​ക​ളു​ള്ള ഐ.​പി കെ​ട്ടി​ടം.

    ഡ​യാ​ലി​സി​സ് രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കു​ള​ള ചി​കി​ത്സാ കേ​ന്ദ്ര​വും ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ടം ജീ​ര്‍ണാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ​തി​നാ​ല്‍ കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കോ​ട്ട​യ​ത്ത് ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം ത​ക​ർ​ന്നു വീ​ണ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യ ഐ.​പി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ രോ​ഗി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും നി​ർ​ത്തി. ഒ​രു​മാ​സ​ത്തി​​ലേ​റെ​യാ​യി മൂ​ന്ന് നി​ല കെ​ട്ടി​ടം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ ഇ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തീ​ക​രി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ സ്‌​പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി ബ്ലോ​ക്ക് ന​വം​ബ​റോ​ടെ രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ഴു​നി​ല​ക​ളി​ലാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്, പ്ലം​ബിം​ങ്, പെ​യി​ന്റി​ങ് ജോ​ലി​ക​ള്‍ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ്.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ 72 കോ​ടി രൂ​പ ചി​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി കെ​ട്ടി​ടം നി​ര്‍മി​ച്ച​ത്. അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗം, നി​രീ​ക്ഷ​ണ വാ​ര്‍ഡ്, നാ​ല്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ തീ​യ​റ്റ​ര്‍, സ​ര്‍ജി​ക്ക​ല്‍ വാ​ര്‍ഡ്, സീ​വേ​ജ് മാ​ലി​ന്യ പ്ലാ​ന്റ്, 30 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള ഡ​യാ​ലി​സി​സ് യൂ​നി​റ്റ്, സി.​ടി സ്‌​കാ​ന്‍, എ​ക്‌​സ്‌​റേ, മാ​മോ​ഗ്രാം തു​ട​ങ്ങി ആ​ധു​നി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും.

    സൂ​പ്പ​ര്‍ സ്‌​പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി ബ്ലോ​ക്ക് നി​ല​വി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ​യെ​ങ്കി​ലും ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴ് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി ജി​ല്ല​ത​ല നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​യ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ജ​നം. ചി​റ​യി​ന്‍കീ​ഴ് താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ളെ വ​ല​യ്ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഒ.​പി​യി​ലെ തി​ര​ക്ക്. അ​തി​രാ​വി​ലെ മു​ത​ല്‍ ടോ​ക്ക​ണു​വേ​ണ്ടി കാ​ത്തു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​ണി​വി​ടം. ആ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രാ​ണ് ദി​നം​പ്ര​തി ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ഒ.​പി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ര​ണ്ട് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​ണ് ജ​ന​റ​ല്‍ മെ​ഡി​സി​ന്‍ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള​ത്. ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ത് ഒ​രാ​ളാ​യി ചു​രു​ങ്ങും. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ ഒ.​പി. സ​മ​യം രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ല്‍ ഉ​ച്ച്​്​ ഒ​രു മ​ണി​വ​രെ​യാ​ക്കി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും ഒ.​പി. സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര ആ​ശു​പ​ത്രി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ താ​ളം​തെ​റ്റി​ക്കു​ന്നു.

    ചി​ല​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ത് സം​ഘ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വ​ഴി​തെ​ളി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സ​ര്‍ജ​റി, ഇ.​എ​ന്‍.​ടി ഓ​ർ​ത്തോ, ക​ണ്ണ്, ദ​ന്ത​ല്‍, ശി​ശു​രോ​ഗ വി​ഭാ​ഗം, നെ​ഞ്ച്, മാ​ന​സി​കം, ഗൈ​ന​ക് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രു​ള്ള​ത്. രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. ഉ​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് അ​തു​മൂ​ലം ജോ​ലി​ഭാ​ര​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്.

    News Summary - The old building was closed, the new one has not opened; patients are in distress
