Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightChirayinkeezhuchevron_rightഇനി ഓണസദ്യക്ക്​ പൂജയും...
    Chirayinkeezhu
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 12:59 PM IST

    ഇനി ഓണസദ്യക്ക്​ പൂജയും കുടുംബവും ഇല്ല

    text_fields
    bookmark_border
    ഇനി ഓണസദ്യക്ക്​ പൂജയും കുടുംബവും ഇല്ല
    cancel
    Listen to this Article

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: ഇ​നി ഓ​ണം ഉ​ണ്ണാ​ൻ പൂ​ജ​യും കു​ടും​ബ​വും എ​ത്തി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​വി മും​ബൈ​യി​ലെ ഫ്ലാ​റ്റി​ൽ തീ​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ൽ ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് ആ​ൽ​ത്ത​റ​മൂ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി​നി പൂ​ജ​യും കു​ടും​ബ​വും മ​രി​ച്ച​ത്​ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളെ ദു:​ഖ​ത്തി​ലാ​ഴ്ത്തി. പ​ണ്ട​ക​ശാ​ല ആ​ൽ​ത്ത​റ​മൂ​ട് ന​ന്ദ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജ​ൻ -വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൾ പൂ​ജ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് സു​ന്ദ​ർ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, മ​ക​ൾ ആ​റു വ​യ​സ്സു​ള്ള വേ​ദി​ക സു​ന്ദ​ർ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

    പൂ​ജ​യു​ടെ ജ​ന​ന​വും വി​വാ​ഹ​വു​മെ​ല്ലാം മും​ബൈ​യി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു. പൂ​ജ​യു​ടെ മാ​താ​വ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ നാ​ടാ​ണ് ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്. നാ​ലു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​മ്പ് മും​ബൈ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ബി​സി​ന​സ് ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന രാ​ജ​ൻ ഇ​വ​രെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു പോ​യ​തോ​ടെ മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റി. നാ​ല് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഈ ​കു​ടും​ബം മും​ബൈ​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സം.​

    എ​ങ്കി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​വ​ർ മ​ക്ക​ളും ചെ​റു​മ​ക്ക​ളു​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഓ​ണ​ക്കാ​ല​വും പൂ​ജ​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് സു​ന്ദ​ർ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും മ​ക​ൾ വേ​ദി​ക​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പൂ​ജ​യു​ടെ മാ​താ​വ് വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്മി ഓ​ണ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​വും നാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പാ​ണ് ഇ​വ​രും മും​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ പോ​യ​ത്. ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴി​ൽ വേ​രു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നാ​മ​മാ​ത്ര​മാ​യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ഇ​വ​ർ നാ​ട്ടി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടു​ള്ളൂ. അ​തി​നാ​ൽ​ത​ന്നെ നാ​ട്ടി​ൽ സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളും കു​റ​വാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​പ​ക​ട​മ​ര​ണം ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് നി​വാ​സി​ക​ളി​ൽ ഞെ​ട്ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​പ​ക​ട വാ​ർ​ത്ത​യ​റി​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള പ​ല​രും ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് ആ​ൽ​ത്ത​റ​മൂ​ടു​ള്ള പൂ​ജ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​വീ​ടി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി മ​ട​ങ്ങി. നി​ല​വി​ൽ ഈ ​വീ​ട് അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:FireNavi MumbaiMalayali FamilyChirayinkeezh
    News Summary - malayali family dies fire accident at navi mumbai flat
    Similar News
    Next Story
    X