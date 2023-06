എരുത്താവൂർ റോഡിലെ കുഴിക്ക് പരിഹാരമില്ല; അപകടം പതിവ്

cancel camera_alt എ​രു​ത്താ​വൂ​ർ റോ​ഡി​ലെ കു​ഴി​യി​ലെ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം: ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ കു​ഴി കാ​ണു​മ്പോ​ൾ ആ​ദ്യ​മൊ​ന്ന് ഞെ​ട്ടും ഇ​ത് റോ​ഡി​ലെ കു​ള​മാ​ണോ എ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ൽ. ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട റോ​ഡി​ൽ എ​രു​ത്താ​വൂ​രി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യി​ലാ​ണ് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി ഈ ​ദു​ർ​വി​ധി. മ​ഴ​യെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ കു​ഴി തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​തും പ​തി​വാ​ണ്. നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ത​ല​ങ്ങും വി​ല​ങ്ങും സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പാ​ത കൂ​ടി​യാ​യി​ട്ടും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​ക്കു​ഴി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​വാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. Show Full Article

There is no solution for the pothole on Eruthavoor road-Accidents are common