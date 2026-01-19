Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Balaramapuram
    Balaramapuram
    Posted On
    19 Jan 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Jan 2026 1:23 PM IST

    ദേശീയപാതയോരത്തെ നടപ്പാത കാടുകയറി

    ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം മാ​റു​ന്നു
    ദേശീയപാതയോരത്തെ നടപ്പാത കാടുകയറി
    പ​ള്ളി​ച്ച​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ ന​ട​പ്പാ​ത​ക്ക​രി​കി​ലെ കാ​ടും പ​ട​ര്‍പ്പും

    ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം: ഇ​വി​ട​ത്തെ കാ​ഴ്ച​കാ​ണു​ന്ന​വ​ര്‍ ആ​ദ്യം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ചോ​ദ്യ​മു​ണ്ട്; ഇ​ത് കാ​ടോ അ​തോ ന​ട​പ്പാ​ത​യോ? ക​ര​മ​ന-​ക​ളി​യി​ക്കാ​വി​ള ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ല്‍ പ​ള്ളി​ച്ച​ലി​ലെ ന​ട​പ്പാ​ത കാ​ടും പ​ട​ര്‍പ്പും ക​യ​റി ന​ട​ക്കാ​നാ​വ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​യി.

    ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ റോ​ഡി​ലേ​ക്ക് ഇ​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ന​ട​പാ​ത​യി​ല്‍ മ​ലി​ന്യം നി​ക്ഷേ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തു കാ​ര​ണം പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ദു​ര്‍ഗ​ന്ധ​വും അ​സ​ഹ​നി​യ​മാ​ണ്.

    മ​റ്റ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​പോ​ലും ഇ​വി​ടെ മാ​ലി​ന്യം രാ​ത്രി​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച് ക​ട​ന്നു ക​ള​യു​ന്ന​വ​രും നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ല്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും കാ​ടു​ക​യ​റി ഒ​രാ​ള്‍പ്പൊ​ക്ക​ത്തി​ലെ​റെ പു​ല്ലും മ​റ്റ് ചെ​ടി​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞു നി​ല്‍ക്കു​ന്നു. പ​ല​പ്പോ​ഴും ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം മാ​റു​ന്നു. അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് കാ​ല്‍ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പ്ര​ഭാ​ത സ​വാ​രി​ക്കെ​ത്തു​ന്ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ പ​ല​പ്പോ​ഴും പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് റോ​ഡി​ലേ​ക്കി​റ​ങ്ങി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്.

