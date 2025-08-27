Begin typing your search above and press return to search.
    അമ്പലമണി മോഷ്ടിച്ച് ആക്രിക്കടയില്‍ വില്‍ക്കാനെത്തിയയാൾ പിടിയില്‍

    Representation image
    ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം: അ​മ്പ​ല​മ​ണി മോ​ഷ്ടി​ച്ച് ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ല്‍ വി​ല്‍ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​യാ​ളെ ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. എ​രു​ത്താ​വൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ മ​ണി മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ പാ​പ്പ​നം​കോ​ട് സ​ത്യ​ന്‍ ന​ഗ​റി​ല്‍ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​നെ​യാ​ണ്​ (44) അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. എ​രു​ത്താ​വൂ​ര്‍ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ര​ണ്ട് മ​ണി​ക​ളും ബ​ലി​ക്ക​ല്ലു​ക​ളി​ല്‍ പൊ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ചെ​മ്പ്​ ത​കി​ടു​ക​ളു​മാ​ണ്​ മോ​ഷ്​​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​ക്ക്​ 50,000 രൂ​പ വി​ല​വ​രു​മെ​ന്ന് ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം പൊ​ലീ​സി​ൽ ക്ഷേ​ത്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    കേ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​മു​ത​ലു​മാ​യി പ്ര​തി ത​മ്പാ​നൂ​രി​ലെ ആ​ക്രി​ക്ക​ട​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ​ത്. ക​ട​യു​ട​മ​ക്കും ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​ര്‍ക്കും സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ത​മ്പാ​നൂ​ര്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ​വി​വ​രം തെ​ളി​ഞ്ഞ​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന്​ ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം പൊ​ലീ​സ് എ​ത്തി അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

