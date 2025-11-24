കൈത്തറി നാട്ടിലെ പോരിന്​​ ഊടും പാവും മുറുകും

Begin typing your search above and press return to search.
    അ​ഡ്വ. എ​സ്.​കെ. പ്രീ​ജ​ എൽ.ഡി.എഫ്​, അഞ്ജിത വിനോദ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ഹേ​മ​ല​ത എൻ.ഡി.എ

    ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ തീ​പാ​റു​ന്ന പോ​രാ​ട്ടം. മൂ​ന്ന് വ​നി​ത​ക​ളാ​ണ്​ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തേ ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി​നോ​ദ് കോ​ട്ടു​കാ​ലി​ന്റെ ഭാ​ര്യ അ​ഞ്ജി​ത വി​നോ​ദ് ആ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. തി​രു​വി​താം​കൂ​റി​ലെ ക​ണ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​കാ​ല നേ​താ​വും ക​ര്‍ഷ​ക-​കൈ​ത്ത​റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി നേ​താ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന പ​ള്ളി​ച്ച​ല്‍ സ​ദാ​ശി​വ​ന്റെ മ​ക​ളും സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ഡ്വ. എ​സ്.​കെ. പ്രീ​ജ​യാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മു​ന്‍അം​ഗം ഹേ​മ​ല​ത​യാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി.

    വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ്​ മൂ​ന്ന്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്കും ന​ല്ല സ്വാ​ധീ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ള്ള ഡി​വി​ഷ​നാ​ണ്​ ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം. യു.​ഡി.​എ​ഫും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും വി​ജ​യി​ച്ച ഡി​വി​ഷ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. വി​നോ​ദ് കോ​ട്ടു​കാ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ര്‍ച്ച​ക്കാ​ണ്​ ഭാ​ര്യ അ​ഞ്ജി​ത വോ​ട്ട് തേ​ടു​ന്ന​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മു​മ്പ് വി​നോ​ദ് കോ​ട്ടു​കാ​ല്‍ പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം വ​ന്ന് ശ​രീ​ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു​വ​ശം ത​ള​ര്‍ന്ന് ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​നോ​ദി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മു​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് അ​ഞ്ജി​ത പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ എം. ​വി​ന്‍സെ​ന്റ് എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ഓ​ഫീ​സി​ലാ​ണ് അ​ഞ്ചി​ത ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​റ​മ​ണ്‍ക​ര എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ എ​സ്.​എ​ഫ്‌.​ഐ ഭാ​ര​വാ​ഹി​യാ​യി​ട്ടാ​ണ് പ്രീ​ജ രാ​ഷ്ട്രി​യ രം​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​ത്. സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം, അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ കി​സാ​ന്‍ സ​ഭ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, കി​സാ​ന്‍ സ​ഭ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ വ​നി​ത ക​ര്‍ഷ​ക ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍, മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​ണ്. 2015ല്‍ ​ബാ​ല​രാ​മ​പു​രം ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യി. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ര്‍പേ​ഴ്‌​സ​നാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ര്‍ന്ന് പൂ​ങ്കോ​ട് ബ്ലോ​ക്ക്​ ഡി​വി​ഷ​നി​ല്‍ നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ച് നേ​മം ബ്ലോ​ക്ക് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റാ​യി. ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ഹേ​മ​ല​ത​യും തി​ക​ഞ്ഞ വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ ഡി​വി​ഷ​ന്‍ ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്.

