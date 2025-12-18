Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 18 Dec 2025 12:25 PM IST
Updated Ondate_range 18 Dec 2025 12:25 PM IST
വാൽവ് തകരാറിലായി; കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നുtext_fields
News Summary - Valve is broken; drinking water is being wasted
ആറ്റിങ്ങൽ: ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാൽവ് തകരാറിലായി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു. ആലംകോട് കടയ്ക്കാവൂർ റോഡിലാണ് വലിയതോതിൽ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത്. ആലംകോട് ജങ്ഷനിൽനിന്ന് 100 മീറ്റർ മാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കലുങ്കിന് സമീപത്ത് ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാൽവുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ വാൽവുകളിലെ തകരാർ കാരണമാണ് ഇവിടെ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത്. ഒരാഴ്ചയായി വെള്ളം ശക്തിയായി ഒഴുകുകയാണ്. വേനൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വെള്ളം നഷ്ടമാകുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ആണ്. കലുങ്കിന് സമീപത്തെ വാൽവുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഓടയിലൂടെ ഒഴുകി പോവുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെനന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
