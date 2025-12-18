Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Attingal
    Attingal
    Posted On
    18 Dec 2025 12:24 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 12:25 PM IST

    വാൽവ് തകരാറിലായി; കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു

    വാൽവ് തകരാറിലായി; കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു
    ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി വാ​ൽ​വ് ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി കു​ടി​വെ​ള്ളം പാ​ഴാ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ആറ്റിങ്ങൽ: ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാൽവ് തകരാറിലായി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു. ആലംകോട് കടയ്ക്കാവൂർ റോഡിലാണ് വലിയതോതിൽ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത്. ആലംകോട് ജങ്ഷനിൽനിന്ന് 100 മീറ്റർ മാറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കലുങ്കിന് സമീപത്ത് ജല അതോറിറ്റിയുടെ വാൽവുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ഈ വാൽവുകളിലെ തകരാർ കാരണമാണ് ഇവിടെ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത്. ഒരാഴ്ചയായി വെള്ളം ശക്തിയായി ഒഴുകുകയാണ്. വേനൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ വെള്ളം നഷ്ടമാകുന്നത് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് ആണ്. കലുങ്കിന് സമീപത്തെ വാൽവുകളിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഓടയിലൂടെ ഒഴുകി പോവുകയാണ്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെനന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    TAGS:drinking waterAttingalwater wasted
    News Summary - Valve is broken; drinking water is being wasted
