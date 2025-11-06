Begin typing your search above and press return to search.
    Attingal
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 9:28 AM IST
    date_range 6 Nov 2025 9:28 AM IST

    ലോറിയിൽനിന്ന് ബിയർ മോഷ്ടിച്ചവർ പിടിയിൽ

    ലോറിയിൽനിന്ന് ബിയർ മോഷ്ടിച്ചവർ പിടിയിൽ
    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: വി​ദേ​ശ​മ​ദ്യം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ലോ​റി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ദ്യം ക​വ​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി. വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ് മൂ​ന്നാ​മൂ​ട് മ​ണ​ല​യം സൗ​മ്യ ഭ​വ​നി​ൽ സു​രേ​ഷ് (40), ത​മി​ഴ്നാ​ട് തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി രാ​ധാ​പു​രം പ​ണ്ണീ​ർ​കു​ളം ഹൗ​സ് ന​മ്പ​ർ 16 സി.​എ​യി​ൽ മ​ണി (33) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ബി​വ​റേ​ജ​സ് ഗോ​ഡൗ​ണി​ലേ​ക്ക് മ​ദ്യ​വു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ലോ​റി​ക​ൾ റോ​ഡ് അ​രി​കി​ൽ പാ​ർ​ക്ക് ചെ​യ്യ​വെ ര​ണ്ട് കേ​യ്സും ഒ​മ്പ​ത് കു​പ്പി ബി​യ​റു​മാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്. ടോ​റ​സ് ലോ​റി മൂ​ടി​യി​രു​ന്ന ടാ​ർ​പ്പ കീ​റി​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ക​ൾ മു​ഖം മ​റ​ച്ചി​രു​ന്നു. ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    TAGS:AttingalBeer theftTheft Case
