Madhyamam
    Attingal
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 1:35 PM IST

    കടയ്ക്കാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പോരാട്ടം ശക്തം

    കടയ്ക്കാവൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പോരാട്ടം ശക്തം
    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: കാ​ർ​ഷി​ക പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി ഏ​റി​യ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​ർ. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു ഭാ​ഗ​വും കാ​ർ​ഷി​ക​വൃ​ത്തി​യി​ൽ ഉ​പ​ജീ​വ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ചാ​യ്വു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശം നി​ല​വി​ൽ ഇ​ത​ര രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യ സാ​ന്നി​ധ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മി​ക​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​ർ.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്ന വി​ക​സ​ന പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ് ആ​ലം​കോ​ട്-​അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് റോ​ഡ്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ ആ​ലം​കോ​ട് നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡ് ഏ​റെ​ക്കു​റെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത് ക​ട​യ്ക്കാ​വൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കൂ​ടി​യാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത് മു​ത​ൽ ഇ​ഴ​ഞ്ഞ് നീ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ജ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ര​ത്തി​ലു​മാ​ണ്. ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​സാ​നി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    ചെ​റി​യ​തോ​തി​ലെ​ങ്കി​ലും കാ​യ​ൽ തീ​ര​വും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാം കൈ​യേ​റ്റ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കൈ​യേ​റ്റ ഭൂ​മി യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​സ്തു​വാ​ക്കി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ലോ​ബി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും ഉ​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ലേ​റെ ഇ​നി​യും വി​ക​സ​നം ക​ട​ന്നു വ​രാ​നും ഉ​ണ്ട്. 2020ലെ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് -ഒ​മ്പ​ത്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് -നാ​ല്, ബി.​ജെ.​പി -മൂ​ന്ന് എ​ന്ന​താ​ണ് ക​ക്ഷി​നി​ല. 16 വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് നേ​ര​ത്തെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ട്ടു​വി​ള കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പു​തി​യ വാ​ർ​ഡ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്.

    TAGS:electionsLocal Self-GovernmentKerala Local Body Election
