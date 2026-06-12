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    Attingal
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 12:37 PM IST

    വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ തെരുവുനായ് വയോധികയെ ആക്രമിച്ചു

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    വീടിനുള്ളിൽ കയറിയ തെരുവുനായ് വയോധികയെ ആക്രമിച്ചു
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    തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ പ​രു​ക്കേ​റ്റ ഗി​രി​ജ

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ ക​ട്ട​പ്പ​റ​മ്പ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഭീ​തി​പ​ര​ത്തി പേ ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന തെ​രു​വു​നാ​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണം. വീ​ട്ടി​നു​ള്ളി​ൽ ക​യ​റി വ​യോ​ധി​ക​യെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചു. വ​ഞ്ചി​യൂ​ർ പ​ട്ട​ള കു​ന്നി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഗി​രി​ജ​ക്കാ​ണ് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​ര​ക്കേ​റ്റ​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് സം​ഭ​വം. വീ​ടി​ന്‍റെ അ​ടു​ക്ക​ള ഭാ​ഗ​ത്ത്നി​ന്ന് പാ​ച​ക ജോ​ലി​ക​ൾ ചെ​യ്യ​വെ​യാ​ണ് നാ​യ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ദേ​ഹ​മാ​സ​ക​ലം ക​ടി​യേ​റ്റു. മു​ഖ​ത്ത് ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള മു​റി​വു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ളി കേ​ട്ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഓ​ടി കൂ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ നാ​യ് ഓ​ടി​പ്പോ​യി. വാ​ർ​ഡം​ഗം ക​രീ​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആം​ബു​ല​ൻ​സെ​ത്തി​ച്ച് ഗി​രി​ജ​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി റോ​ഡി​ൽ കൂ​ടി ന​ട​ന്നു പോ​യ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ക​ടി​യേ​റ്റി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ നാ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ശ്ര​മി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ്. വെ​ള്ള​യും ക​റു​പ്പും നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള​താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​Stray dog ​​enters house and attacks elderly womanണ​കാ​രി​യാ​യ തെ​രു​വു​നാ​യ്. സം​ഭ​വം അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ്.

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    TAGS:stray dogtrivandrumAttingalStray dog attacks
    News Summary - Stray dog ​​enters house and attacks elderly woman
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