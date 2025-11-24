Begin typing your search above and press return to search.
    വൈറ്റ് ബാലൻസ്' പോലെ നിഷ്പക്ഷം; ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും ഇലക്ഷൻ തിരക്കിലാണ്

    ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ അ​ഖി​ലേ​ഷ് ആ​ർ.​നാ​യ​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്തു​ന്നു

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: നി​ല​വി​ൽ എ​ങ്ങോ​ട്ട് തി​രി​ഞ്ഞാ​ലും ചു​വ​രു​ക​ളി​ലും​ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സ്ക്രീ​നു​ക​ളി​ലു​മെ​ല്ലാം കാ​ണു​ന്ന​ത് ചി​രി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ്. ഒ​റ്റ​ചി​ത്രം കൊ​ണ്ട് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ മു​ഖം പ​തി​യ​ണം. അ​തി​നു​ത​കു​ന്ന ചി​ത്രം വേ​ണം. ക​ട​ലാ​സി​ലും തു​ണി​യി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ളി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ സ്ക്രീ​നി​ലു​മെ​ല്ലാം മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​വ​രു​ടെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ചി​ത്ര​സാ​ന്നി​ധ്യം. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ​ണി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രാ​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​ലും വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലും പെ​ടാ​തെ ഒ​രു​ദി​വ​സം ത​ന്നെ വ്യ​ത്യ​സ്ത മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഇ​വ​ർ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്നു. സ്റ്റു​ഡി​യോ​ക​ൾ​ക്ക് അ​പ്പു​റം ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് കൂ​ടു​ത​ൽ. പ​ണ്ടൊ​ക്കെ ചി​രി​ക്കു​ന്ന മു​ഖം മ​തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന​ത​ല്ല, വ്യ​ത്യ​സ്ത ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ സം​വേ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​മു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പോ​സ്റ്റ​റൂ​ക​ളി​ൽ പ​തി​യു​ന്ന​ത്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ര​ച​ര​ണ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഓ​രോ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ വി​വി​ധ മാ​തൃ​ക​യി​ലു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വേ​ണം. പോ​സ്റ്റ​ർ പ​തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഫ്ല​ക്സ് അ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ നി​ര​ന്ത​ര പ്ര​ച​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ത് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ വ​ന്ന് ചി​ത്രം പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന രീ​തി മാ​റി. പ​ക​രം സ്റ്റു​ഡി​യോ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ എ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ കാ​മ​റ​യും ലൈ​റ്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഫീ​സു​ക​ളി​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​ർ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലോ എ​ത്തും.

    സ്റ്റു​ഡി​യോ മു​റി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ നി​ന്നും മാ​റി വ​യ​ൽ വ​ര​മ്പി​ലും ക്ഷേ​ത്ര​മു​റ്റ​ത്തും ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല​ക്കു​ള്ളി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യും എ​ടു​ത്തു​ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വ്യ​ത്യ​സ്ത​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്തു​ന​ൽ​കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രെ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യം. ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ ആ​യി​രി​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള​വ​രും ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തും. ഒ​പ്പം സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും. ഇ​വ​രു​ടെ കാ​മ​റ ഫ്രെ​യി​മി​നു​ള്ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​നി​റ​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ന്നു​വ​രാ​റി​ല്ല. 'വൈ​റ്റ് ബാ​ല​ൻ​സ്' പോ​ലെ എ​ല്ലാം നി​ഷ്പ​ക്ഷം.

    TAGS:Local Body ElectionphotographerAttingal
    News Summary - photographer's service in local body election
