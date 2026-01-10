Begin typing your search above and press return to search.
    Attingal
    date_range 10 Jan 2026 12:21 PM IST
    date_range 10 Jan 2026 12:21 PM IST

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗം അടർന്ന് വീഴുന്നു

    യാത്രക്കാർ ആശങ്കയിൽ
    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി വിശ്രമ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗം അടർന്ന് വീഴുന്നു
    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗം അ​ട​ർ​ന്ന് വീ​ഴു​ന്ന നി​ല​യി​ൽ

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​​​ന്റെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് അ​ട​ർ​ന്നു​വീ​ഴു​ന്നു. പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പൊ​ട്ടി​പ്പി​ള​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ലെ വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​നാ​ണ് ഈ ​ദു​ര​വ​സ്ഥ. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്നു വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള പാ​ര​പ്പെ​റ്റ്, സ​ൺ​ഷെ​യ്ഡ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ത​ക​ർ​ന്ന​ത്.

    കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റി​ലെ ക​മ്പി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പു​റ​ത്ത് കാ​ണാ​വു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണി​പ്പോ​ൾ. വ്യാ​പ​ക​മാ​യി പൊ​ട്ട​ലു​വീ​ണ് ചി​ത​റി​യ നി​ല​യി​ലു​മാ​ണ്. ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലു​മി​ല്ലാ​തെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​മാ​ണി​ത്. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ല്ലാ സ​മ​യ​ത്തും യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ബ​സ് കാ​ത്തു​നി​ൽ​പ്പു​ണ്ടാ​വും.

    ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​താ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ടം. ആ​ന​ത്ത​ല​വ​ട്ടം ആ​ന​ന്ദ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യി​രു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് നി​ർ​മി​ച്ച​താ​ണ്. വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കൈ​യ്യ​ട​ക്കി. നി​ല​വി​ൽ കെ​ട്ടി​ടം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഓ​ഫി​സ് ആ​യാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ വ​രാ​ന്ത മാ​ത്ര​മാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള​ത്. ഈ ​വ​രാ​ന്ത​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന പാ​ര​പ്പെ​റ്റാ​ണ് ത​ക​രു​ന്ന​ത്.

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ഡി​പ്പോ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​ൻ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ രൂ​പ​രേ​ഖ ര​ണ്ടു​മാ​സം മു​മ്പ് പു​റ​ത്ത് വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

