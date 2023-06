ചികിത്സിക്കാൻ പണമില്ല; നടക്കണമെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാനാവാതെ മൈനാഗ്

cancel camera_alt മൈ​നാ​ഗ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: വ​യ​സ്സ് പ​തി​മൂ​ന്നാ​യെ​ങ്കി​ലും മൈ​നാ​ഗി​ന് എ​ന്തു​കാ​ര്യ​ത്തി​നും അ​മ്മ എ​ടു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് പോ​ക​ണം. പ​രി​ഹാ​രം ഇ​ല്ലാ​ഞ്ഞി​ട്ട​ല്ല, ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​ൻ പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണി​ത്. ക​ല്ല​മ്പ​ലം മ​ണ​മ്പൂ​ർ തോ​പ്പു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ മ​ധു-​ലൈ​ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് മൈ​നാ​ഗ്. ജ​ന്മ​നാ മൂ​ത്ര​നാ​ളി ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​ത് കൈ​യും കാ​ലും ച​ല​ന​ശേ​ഷി​യി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യി​ലും. വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഓ​ട്ടി​സ​ത്തി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു​തു​ട​ങ്ങി. പ​ല​പ്പോ​ഴാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ര​സ​ഹാ​യ​മി​ല്ലാ​തെ മൈ​നാ​ഗി​ന്​ ന​ട​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​ത്ത് ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ലൈ​ന​യും മൈ​നാ​ഗ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളും ലൈ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ച പ​ണി​തീ​രാ​ത്ത വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. മൈ​നാ​ഗി​ന്​ തു​ണ​യാ​യി എ​പ്പോ​ഴും നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​തി​നാ​ൽ ലൈ​ന​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​നോ വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നോ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. മൈ​നാ​ഗി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന് കൂ​ലി വേ​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും കി​ട്ടു​ന്ന തു​ച്ഛ വ​രു​മാ​നം​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കു​ടും​ബം ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ​യി​ന​ത്തി​ൽ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സ​ക്ക് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​കു​ടും​ബം. ഗ്രാ​മീ​ൺ ബാ​ങ്ക് ക​ല്ല​മ്പ​ലം ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ 40352101120790 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ മൈ​നാ​ഗി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഐ.​എ​ഫ്.​എ​സ്.​സി കോ​ഡ്: കെ.​എ​ൽ.​ജി.​ബി 0040352, എം.​ഐ.​സി.​ആ​ർ കോ​ഡ്: 695480255. ഫോ​ൺ: 7561878072 Show Full Article

No money for treatment-Mynag was unable to realize his dream of walking