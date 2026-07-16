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    Attingal
    Posted On
    date_range 16 July 2026 1:11 PM IST
    Updated On
    date_range 16 July 2026 1:11 PM IST

    സംരക്ഷണ നടപടികളില്ല; ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം നാശത്തിലേക്ക്

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    സംരക്ഷണ നടപടികളില്ല; ശ്രീപാദം സ്റ്റേഡിയം നാശത്തിലേക്ക്
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    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ വ​ലി​യ​കു​ന്ന് ശ്രീ​പാ​ദം സ്റ്റേ​ഡി​യം

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: സം​ര​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ശ്രീ​പാ​ദം സ്റ്റേ​ഡി​യം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്. താ​ലൂ​ക്കി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​തും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​മാ​ണ് ശ്രീ​പാ​ദം സ്റ്റേ​ഡി​യം. നി​ല​വി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​വും അ​നു​ബ​ന്ധ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ സം​ര​ക്ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ നി​ല​യി​ലും ശ്രീ​പാ​ദം സ്റ്റേ​ഡി​യം ന​ശി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ​ന്നു കാ​യി​ക പ്രേ​മി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നാ​കെ ഈ ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തു​ക​യാ​ണ്. മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് ന​ട​ത്താ​ത്ത​ത് കൊ​ണ്ട് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ഫു​ട്ബോ​ൾ ട​ർ​ഫും ന​ശി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ പി​റ്റ് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ഫു​ട്ബാ​ൾ പോ​സ്റ്റു​ക​ളും നെ​റ്റു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ണാ​നേ​യി​ല്ല. സ്റ്റേ​ഡി​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഹോ​സ്റ്റ​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​തെ നാ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​ന്നു. ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ കു​ടി​വെ​ള്ള ദൗ​ർ​ല​ഭ്യം നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ശു​ദ്ധ​ജ​ലം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ​വി​ട​ത്തെ കി​ണ​ർ പ്യൂ​രി​ഫി​ക്കേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​തെ ഇ​ട്ടി​രു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി. സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മെ​നു അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണം നി​ന്നി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം ഉ​ണ്ട്.

    അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഈ ​ഫു​ട്ബോ​ൾ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ ഫ്ള​ഡ് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ന് പി​റ​കെ ഒ​ന്നാ​യി ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ ചോ​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഡി​യം ജിം​നേ​ഷ്യ​ത്തി​ലെ എ.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ത​തു കാ​ര​ണം അ​ട​ച്ചു കെ​ട്ടി​യ മു​റി​ക്കു​ള്ളി​ൽ കാ​യി​ക പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലെ കോ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ലു മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യ​മു​ണ്ട്. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും, സ്വീ​പ്പേ​ഴ്സി​നും, മെ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​മെ​ല്ലാം വ​ലി​യ ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നും ഹോ​സ്റ്റ​ലി​നും മെ​യി​ന്റ​ന​ൻ​സ് ഗ്രാ​ന്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണം എ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം.

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    TAGS:sportsstadiumMaintenanceKeralaattingal sreepadam stadium
    News Summary - No conservation measures
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