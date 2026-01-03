Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightAttingalchevron_rightകായിക്കര കടവ് പാലം...
    Attingal
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 1:39 PM IST

    കായിക്കര കടവ് പാലം നിർമാണത്തിൽ അലംഭാവമെന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    കായിക്കര കടവ് പാലം നിർമാണത്തിൽ അലംഭാവമെന്ന്
    cancel
    camera_alt

    കാ​യി​ക്ക​ര ക​ട​വി​ലെ പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ​സ്ഥ​ലം ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: പാ​ലം നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘം സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ്, വ​ക്കം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക്ക​ര ക​ട​വ് പാ​ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പ​മു​യ​ർ​ന്ന​ത്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്ഥ​ലം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തേ​ടി​യ​ത്.

    പൈ​ലി​ങ്ങു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക​ൾ. അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യാ​ണ് പൈ​ലി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തി​ന് പി​ന്നി​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ബൃ​ഹ​ത്താ​യ പാ​ല​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പൈ​ലിം​ഗ് വ​ർ​ക്കു​ക​ള​ല്ല ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ വേ​ണ​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ഷ​യം എം.​എ​ൽ.​എ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ളെ അ​റി​യി​ക്കാ​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​മെ​ന്നും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സോ​ഫി​യ, എ​സ്. പ്ര​വീ​ൺ​ച​ന്ദ്ര, പി. ​വി​മ​ൽ​രാ​ജ്, വി​ജ​യ് വി​മ​ൽ, ജ​യ ശ്രീ​രാ​മ​ൻ, അ​തു​ല്യ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumAttingalbridge work
    News Summary - Laziness in the construction of the Kaikkara Kadavu bridge
    Similar News
    Next Story
    X