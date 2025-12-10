Begin typing your search above and press return to search.
    Attingal
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 1:14 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 1:14 PM IST

    ഓട്ടത്തിനിടെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിന്റെ ടയർ ഊരിതെറിച്ചു

    ഓട്ടത്തിനിടെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിന്റെ ടയർ ഊരിതെറിച്ചു
    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ന്റെ ട​യ​ർ ഊ​രി​ത്തെറി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ടെ ബ​സി​ന്റെ ട​യ​ർ ഊ​രി​തെ​റി​ച്ചു. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ നി​ന്ന് കി​ളി​മാ​നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഓ​ർ​ഡി​ന​റി ബ​സ് ആ​ണ് ട​യ​ർ ഊ​രി​ത്തെ​റി​ച്ച് വ​ഴി​യി​ലാ​യ​ത്. ആ​ലം​കോ​ട് കി​ളി​മാ​നൂ​ർ റോ​ഡി​ൽ ആ​ലം​കോ​ട് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് സ​മീ​പം കാ​വു​ന​ട​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സ് കാ​വു​ന​ട​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പു​റ​കു​വ​ശ​ത്തെ ട​യ​ർ ഊ​രി ഉ​രു​ണ്ടു പോ​യി. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രി​വാ​ഹ​ൻ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലെ വി​വ​രം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​സി​ന് പെ​ർ​മി​റ്റ്, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ഫി​റ്റ്ന​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്ല.

    TAGS:tyre burstKSRTCKB Ganesh Kumar
    News Summary - KSRTC bus tire bursts during race
