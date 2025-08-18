Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Attingal
    Posted On
    18 Aug 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    18 Aug 2025 11:37 AM IST

    ഓണക്കാഴ്‌ച ഒരുക്കി വയലോരത്ത് പൂവസന്തം

    ഓണക്കാഴ്‌ച ഒരുക്കി വയലോരത്ത് പൂവസന്തം
    പി​ര​പ്പ​മ​ൺ​കാട്ടെ ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി കൃ​ഷി

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ല്‍: ഓ​ണ​ക്കാ​ല വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി ഇ​ര​പ്പ​ന്മാ​ർ പി​ര​പ്പ​മ​ൺ​കാ​ട് പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ പൂ ​വ​സ​ന്തം. ഓ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന് ഈ ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും മ​റു​നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പൂ​ക്ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​വാ​ൻ നാ​ട് ഒ​രു​ങ്ങി. ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ പ്ര​തി​ദി​നം 50 കി​ലോ​യോ​ളം ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി പൂ​ക്ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. വ​രുംദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന്റെ അ​ള​വ് വ​ർ​ധി​ക്കും. വി​പ​ണി​യി​ൽ പൂ​വ് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച വ​സ​ന്ത​മാ​ണ് വ​യ​ൽ​ക്ക​ര​യി​ൽ ഒ​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന 12600 തൈ​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​യി​ല്‍ 10,000 ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യും 2600 വാ​ടാ​മ​ല്ലി​യു​മു​ണ്ട്. ചെ​ണ്ടു​മ​ല്ലി​യി​ല്‍ മ​ഞ്ഞ​യും ഓ​റ​ഞ്ചും ര​ണ്ടു​നി​റ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. വാ​ടാ​മ​ല്ലി​യി​ല്‍ വെ​ള്ള, ചു​വ​പ്പ്, റോ​സ്, മ​ജ​ന്ത എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല് നി​റ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൂ​ക്ക​ളു​ണ്ട്. ചെ​ടി​ക​ളെ ന​ന​യ്ക്കാ​ന്‍ റെ​യ്ന്‍ ഹോ​സ് എ​ന്ന പു​തി​യ രീ​തി പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ക​ര്‍ഷ​ക​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ത​ന്നെ സ്വ​രൂ​പി​ച്ച മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് മു​ത​ല്‍ മു​ട​ക്ക്. എ​ല്ലാ​ദി​വ​സ​വും ചെ​ടി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ ഈ ​ക​ര്‍ഷ​ക​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. അ​വ​രു​ടെ ശ്ര​മം വി​ജ​യം ക​ണ്ടു. പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ക്ക​ര​യി​ലെ തെ​ങ്ങി​ൻ​തോ​പ്പു​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ പൂ​ക്ക​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യും ത​ണ്ടു​ചീ​യ​ല്‍ രോ​ഗ​വും കൃ​ഷി​യെ ന​ന്നാ​യി ബാ​ധി​ചി​രു​ന്നു. ത​ണ്ടു​ചീ​യ​ല്‍ വ​ലി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി തീ​ര്‍ത്ത​പ്പോ​ള്‍ കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് സ​ഹാ​യ​ത്തി​നെ​ത്തി. കൃ​ഷി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ പാ​ത്തോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ഇ​വി​ടെ​യെ​ത്തി ചെ​ടി​ക​ളെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പ്ര​ത്യേ​ക മ​രു​ന്നു​ക​ള്‍ ത​യ്യാ​റാ​ക്കി ന​ല്കി. അ​ത് ത​ളി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് ചെ​ടി​ക​ള്‍ രോ​ഗ​ബാ​ധ​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തോ​ളം തൈ​ക​ള്‍ ത​ണ്ടു​ചീ​യ​ലി​ല്‍ ന​ശി​ച്ചു​പോ​യി. അ​തി​ല്‍ ത​ള​രാ​ന്‍ ഈ ​ക​ര്‍ഷ​ക​ര്‍ ഒ​രു​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വീ​ണ്ടും തൈ​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് തൈ​ക​ള്‍ പോ​യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    വ​ലി​യൊ​രു കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​ണ് ഈ ​കൃ​ഷി​ക്ക് പി​ന്നി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഈ ​സം​രം​ഭ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും യു​വാ​ക്ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഈ ​ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ​യും കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും സ​ഹാ​യം ഈ ​ക​ര്‍ഷ​ക​സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഓ​ണ​വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക് പൂ​ക്ക​ളെ​ത്തി​ച്ച് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത്തം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മൂ​ന്നാ​ഴ്ച മു​മ്പ് ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ള​വെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ചു. നി​ല​വി​ൽ പ്ര​തി​ദി​നം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ത്തം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ പൂ​വി​ൻ​റെ വി​ല ഇ​ര​ട്ടി​യാ​യി വ​ർ​ദ്ധി​ക്കും. പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കാ​നും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ക​ര്‍ത്താ​നും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി 25 മു​ത​ല്‍ പൂ​പ്പാ​ടം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കും.

    TAGS:onamOnam MarketFlowersFlower farmingspringattingal news
    News Summary - Flower spring in Vayaloram with Onam show in full swing
