cancel camera_alt നി​ർ​മ്മാ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ബൈ​പാ​സ് By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ചി​ര​കാ​ല സ്വ​പ്ന​മാ​യി​രു​ന്ന ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ബൈ​പാ​സ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ഗ്രാ​മീ​ണ കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കൂ​ടി ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു. ക​ട​മ്പാ​ട്ടു​കോ​ണം- ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം പാ​ത വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ന​മാ​ണ് പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലെ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ഭാ​ഗ​ത്ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളും മ​ര​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു മാ​റ്റി. പു​തി​യ ഓ​ട​യും വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റു​ക​ളും സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​ത​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ​ർ​വീ​സ് റോ​ഡ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ഗ​താ​ഗ​തം അ​തു​വ​ഴ​യാ​ക്കി ഇ​ത​ര ഭാ​ഗ​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​വാ​ൻ ക​ഴി​യൂ. ബൈ​പാ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡി​നു​ള്ള നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന. ഇ​വി​ടെ​യും ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഭൂ​മി​യി​ലെ മ​ര​ങ്ങ​ള്‍ മു​റി​ക്കു​ക​യും മ​ണ്ണ് നി​ര​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. മാ​മം മു​ത​ൽ ക​ല്ല​മ്പ​ലം ആ​ഴം​കോ​ണം വ​രെ​യു​ള്ള ബൈ​പാ​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വീ​തി​യു​ള്ള പാ​ത രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തു​വ​ഴി വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​റ് വ​രി പാ​ത യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​കു​ന്ന​ത്. ക​ട​മ്പാ​ട്ടു​കോ​ണം മു​ത​ല്‍ ക​ല്ല​മ്പ​ലം ആ​ഴാ​കോ​ണം വ​രെ​യും മാ​മം മു​ത​ല്‍ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം വ​രെ​യും നി​ല​വി​ലു​ള്ള പാ​ത വീ​തി​കൂ​ട്ടി പു​തി​യ റോ​ഡ് നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഴാം​കോ​ണ​ത്തു​നി​ന്നും മാ​മ​ത്തേയ്​ക്ക്​ നി​ല​വി​ലെ റോ​ഡി​ന്റെ പ​ടി​ഞ്ഞാ​റു​ഭാ​ഗ​ത്തു​കൂ​ടി ബൈ​പാ​സ് റോ​ഡാ​ണ് നി​ര്‍മ്മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് മ​രം​മു​റി​യും മ​ണ്ണി​ടീ​ലും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ പ​രാ​തി​ക​ള്‍ ഉ​യ​ര്‍ന്ന​ത്. റോ​ഡ് നി​ര്‍മ്മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ മ​റ​വി​ല്‍ റോ​ഡി​നോ​ട് ചേ​ര്‍ന്നു​ള്ള വ​യ​ലു​ക​ള്‍ കൂ​ടി നി​ക​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മം ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം വ​സ്തു ഉ​ട​മ​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. ഇ​ത് പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ കൂ​ട​ങ്ങ​ളും റ​വ​ന്യു വ​കു​പ്പ്ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ഒ​ന്നി​ച്ച് ത​ട​ഞ്ഞു. വ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ് ബൈ​പാ​സ് കൂ​ടു​ത​ലും പോ​കു​ന്ന​ത്. ക​ട​മ്പാ​ട്ടു​കോ​ണം മു​ത​ല്‍ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം വ​രെ​യു​ള്ള 29.83 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ ദൂ​രം ദേ​ശീ​യ​പാ​ത-66 ന്റെ 18-ാം ​റീ​ച്ചാ​ണ്. പാ​ത​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി 69 ഹെ​ക്ട​ര്‍ ഭൂ​മി​യാ​ണ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തി​ല്‍ 10.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ബൈ​പാ​സ് നി​ര്‍മ്മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 40 ഹെ​ക്ട​റി​ല​ധി​കം ഭൂ​മി​യാ​ണ് ബൈ​പാ​സ് നി​ർമിക്കാ​നാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്. 100 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ര്‍ കു​റ​ഞ്ഞ വേ​ഗം ന​ൽകാ​ന്‍ പ്രാ​പ്തി​യു​ള്ള ആ​റ് വ​രി​പ്പാ​ത​യാ​ണ് നി​ർമി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​ത​യി​ല്‍ ആ​റ് മേ​ൽപാല​ങ്ങ​ളും 16 അ​ടി​പ്പാ​ത​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കും. 795 കോ​ടി ചെ​ല​വി​ട്ടാ​ണ് നി​ർമാ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. 30 മാ​സ​മാ​ണ് നി​ർമാ​ണ​കാ​ലാ​വ​ധി. ഓ​ട​യു​ടെ നി​ർമാണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

Fast construction in six lines; Attingal Bypass through rural-agri sector to become a reality