Madhyamam
    13 Jan 2026 10:33 AM IST
    13 Jan 2026 10:33 AM IST

    ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ് മേഖലയിൽ വ്യാപക വയൽ നികത്തൽ

    ദേശീയപാത ബൈപ്പാസ് മേഖലയിൽ വ്യാപക വയൽ നികത്തൽ
    നെ​ടു​ങ്ക​രി ഏ​ലാ​യി​ൽ വ​യ​ലും ച​തു​പ്പും നി​ക​ത്തി​യ​നി​ല​യി​ൽ

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ബൈ​പ്പാ​സ് നി​ർ​മാ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ്യാ​പ​ക വ​യ​ൽ നി​ക​ത്ത​ൽ. ബൈ​പ്പാ​സി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​ല്ല​മ്പു​ഴ - കോ​ട്ട​പ്പു​റം റോ​ഡി​ലെ നെ​ടു​ങ്ക​രി ഏ​ലാ​യി​ൽ നി​ക​ത്ത​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​മേ​ഖ​ല ച​തു​പ്പ് നി​ല​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത റോ​ഡി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ്ഥ​ലം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ശേ​ഷം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​ണി​പ്പോ​ൾ മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തു​ന്ന​ത്. ബൈ​പ്പാ​സി​നു പു​റ​മേ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ണ​നാ​ക്ക് - ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ റോ​ഡും, കൊ​ല്ല​മ്പു​ഴ-​കോ​ട്ട​പ്പു​റം റോ​ഡും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    നെ​ടു​ങ്ക​രി ഏ​ലാ​യി​ൽ മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തു​ക​യും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് രൂ​ക്ഷ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ അ​ത് ബൈ​പ്പാ​സി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​മെ​ന്നും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. നെ​ടു​ങ്ക​രി ഏ​ല സ്ഥി​രം വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ൽ പ​ണ്ടു​കാ​ലം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ ഇ​വി​ടെ റോ​ഡി​ന​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഓ​ട​യും നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം കാ​റ്റി​ൽ പ​റ​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്ത​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ണ്ണ് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​രി​ച്ചി, ഇ​ള​മ്പ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണ്ണ് ക​ട​ത്ത​ലും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് വ​ലി​യ കു​ന്നു​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​നി​ര​ത്തി മ​ണ്ണു കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ന​ധി​കൃ​ത ച​തു​പ്പ് വ​യ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ക​ത്ത​ൽ തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്താ​ണ് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്. പോ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച സ​മ​യ​ത്ത് വ​യ​ൽ നി​ക​ത്ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് നി​ർ​ത്തി​വെ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും ഇ​വി​ടെ വ​യ​ൽ നി​ക​ത്തു​ന്ന​ത് തു​ട​ർ​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ച​തു​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മ​ണ്ണി​ട്ട് നി​ക​ത്തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടെ നി​ക​ത്ത​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​ക്ഷേ​പം. വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ മ​ണ്ണി​ട്ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രെ ആ​ശ​ങ്കാ​കു​ല​രാ​കു​ന്നു.

