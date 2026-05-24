Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightAttingalchevron_rightപാചകവാതകം ചോർത്തി...
    Attingal
    Posted On
    date_range 24 May 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 May 2026 11:51 AM IST

    പാചകവാതകം ചോർത്തി വിൽപന; 261 സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ചിറയിൻകീഴ് മണ്ണൂർഭാഗം പട്ടളയിലെ ‘സൂപ്പർ ഗ്യാസ്’ ഗോഡൗണിലാണ് സംഭവം
    പാചകവാതകം ചോർത്തി വിൽപന; 261 സിലിണ്ടറുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു
    cancel
    camera_alt

    ഏ​ജ​ൻ​സി ഗോ​ഡൗ​ണി​ൽ സി​ലി​ണ്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഗ്യാ​സ് ചോ​ർ​ത്താ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ

    ആറ്റിങ്ങൽ: ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ സിലിണ്ടറുകളിൽനിന്ന് ഗ്യാസ് ചോർത്തി വിൽക്കുന്നത് കണ്ടെത്തി. രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫിസർ മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറയിൻകീഴ് മണ്ണൂർ ഭാഗം പട്ടളയിലെ സൂപ്പർ ഗ്യാസ് എന്ന പേരിലെ ഗോഡൗണിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കണ്ടെത്തൽ.ഗ്യാസ് ചോർത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും പൊതുമേഖല ഓയിൽ കമ്പനികളുടേതും സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടേതുമടക്കം 261 സിലിണ്ടറുകളും പിടിച്ചെടുത്തു.

    ശനിയാഴ്ച നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ വർക്കല താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസർ ശ്രീലത, അസി. സപ്ലൈ ഓഫിസർമാരായ രഞ്ജിത്ത്, സജീവ് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. പിടിച്ചെടുത്ത സിലിണ്ടറുകൾ സുരക്ഷിത കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ ഗ്യാസ് ഗോഡൗണുകളിലേക്ക് മാറ്റി.തുടരന്വേഷണം നടന്നുവരുന്നു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ആവശ്യസാധന നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫിസർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:raidGas leakagelegal actionTheft NewsCylinderslocalnews
    News Summary - Cooking gas sold after being leaked; 261 cylinders seized
    Similar News
    Next Story
    X