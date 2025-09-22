Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightTrivandrumchevron_rightAttingalchevron_rightആറ്റിങ്ങൽ ടൗൺ ഹാൾ...
    Attingal
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 2:26 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 2:26 PM IST

    ആറ്റിങ്ങൽ ടൗൺ ഹാൾ നവീകരണം

    text_fields
    bookmark_border
    നഗരസഭക്ക്​ കോടികളുടെ നഷ്ടം വരുത്തിയ കെടുകാര്യസ്ഥത
    Current condition of Attingal Municipal Town Hall
    cancel
    camera_alt

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ടൗ​ൺ ഹാ​ളിന്‍റെ നി​ല​വി​ലെ അ​വ​സ്ഥ

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വ് കേ​ടി​ന്‍റെ മ​കു​ടോ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​യി ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ടൗ​ൺ ഹാ​ൾ ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി. ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത് എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് റി​വൈ​സും പാ​ഴാ​ക്ക​ലും മാ​ത്രം. വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ പ്ലാ​നി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വ​വും യ​ഥാ​സ​മ​യം ഫ​ണ്ട് സ​മാ​ഹ​ര​ണ​വും ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തും സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യ​തും പ​ദ്ധ​തി അ​ന​ന്ത​മാ​യി നീ​ളു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    2017 ല്‍ ​തു​ട​ങ്ങി 5 കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം ചെ​ല​വി​ട്ടി​ട്ടും 50 ശ​ത​മാ​നം പ​ണി​ക​ള്‍ പോ​ലും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യി​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ 3.75 കോ​ടി​യു​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ.പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ട് എ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​മാ​കു​ന്നു. ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഹാ​ള്‍ അ​ട​ച്ചി​ട്ട​ത്. കോ​ടി​ക​ള്‍ മു​ട​ക്കി​യി​ട്ടും വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ള്‍ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ന​വീ​ക​ര​ണം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന സ്രോ​ത​സ്സാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും പ​ദ്ധ​തി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. ന​ഗ​ര​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലാ​യി ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്ത് സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ ടൗ​ണ്‍ ഹാ​ള്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രാ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​വാ​ഹം, ക​ലാ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​ട​ത്താ​നാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​യും സ​മീ​പ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ​യും ആ​ളു​ക​ള്‍ ഈ ​ഹാ​ളി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഹാ​ളി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ക, പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ടൗ​ണ്‍ഹാ​ള്‍ ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ 2017 ല്‍ ​ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. 4.5 കോ​ടി​രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കി​യ​ത്. ഈ ​തു​ക മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ ടൗ​ണ്‍ സ​ര്‍വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബാ​ങ്കി​ല്‍ നി​ന്ന് വാ​യ്പ​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. നി​ര്‍മാ​ണ​ച്ചു​മ​ത​ല കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ട നി​ര്‍മാ​ണ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​നാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    തു​ട​ക്കം മു​ത​ല്‍ നി​ര്‍മാ​ണം ഇ​ഴ​ഞ്ഞാ​ണ് നീ​ങ്ങി​യ​ത്. സ​മീ​പ വ​സ്തു ഉ​ട​മ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ത​ർ​ക്കം ആ​ദ്യ ത​ട​സ്സ​മാ​യി. കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ത്ത് പ​ണി​ക​ള്‍ നി​ല​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട​ങ്ങോ​ട്ട് പ​ണി​ക​ള്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി​ല്ല. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ് അ​ഞ്ചാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന പാ​ദ​മെ​ത്തി​യി​ട്ടും ഹാ​ള്‍ ന​വീ​ക​രി​ച്ച് തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ക്കാ​യി​ല്ല.

    ഒ​ന്നാം​നി​ല​യി​ലെ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​ധാ​ന​ഹാ​ളി​ല്‍ 900 പേ​ര്‍ക്കു​ള്ള ഇ​രി​പ്പി​ടം, 450 പേ​ര്‍ക്ക് ഒ​രേ​സ​മ​യം ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല, സ​സ്യാ​ഹാ​ര​ശാ​ല, അ​ടു​ക്ക​ള, ഹാ​ളി​ന​ട​യി​ല്‍ പാ​ര്‍ക്കി​ങ് സൗ​ക​ര്യം, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സൗ​ഹൃ​ദം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഹാ​ളി​ല്‍ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ​നി​ല​യി​ല്‍ ഒ​രു വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന ന​വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് എ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​ട്ടും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കാ​തെ തു​ട​രു​ന്ന​ത്. അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന നി​ര്‍മാ​ണ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​രാ​ര്‍ ന​ല്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത് ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ല്‍ സം​ഘ​ത്തി​നാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ന​ൽ​കി​യ ഈ ​ക​രാ​റി​ലും പ്ര​വൃ​ത്തി ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല.സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബാ​ങ്കി​ല്‍ നി​ന്നെ​ടു​ത്ത വാ​യ്പ​യു​ടെ പ​ലി​ശ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 2023-24 കാ​ല​യ​ള​വ് വ​രെ 88,32,805 രൂ​പ പ​ലി​ശ ഒ​ടു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത് ഒ​രു കോ​ടി​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ലാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.ടൗ​ണ്‍ഹാ​ളി​ലൂ​ടെ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട വ​രു​മാ​നം വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​യ്ക്കു​ക​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കേ​ണ്ട തു​ക പ​ലി​ശ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ ഒ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഓ​ഡി​റ്റ് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ ത​ന്നെ പ​രാ​മ​ർ​ശം വ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Attingal Town Hall renovation
    Similar News
    Next Story
    X