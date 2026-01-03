Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Attingal
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 1:45 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 1:45 PM IST

    യുവതിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ

    50തി​ല​ധി​കം സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാണ് പ്ര​തിയെ കണ്ടെത്തിയത്
    യുവതിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ
    അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​ൻ

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: ജോ​ലി​ക​ഴി​ഞ്ഞ് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി​യെ റോ​ഡി​ൽ ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. ആ​ലം​കോ​ട് തെ​ഞ്ചേ​രി​ക്കോ​ണം ഞാ​റ​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ അ​സ്ഹ​റു​ദ്ദീ​നെ​യാ​ണ് (19) ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ചാ​ത്ത​ൻ​പാ​റ ഭാ​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഏ​ഴ​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. യു​വ​തി​യെ പ്ര​തി പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ളൊ​ഴി​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്തു​വെ​ച്ച് ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി ഓ​ടി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള 50തി​ല​ധി​കം സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    സം​ശ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട 15 ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും 10 ഓ​ളം വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം. ഒ​ടു​വി​ൽ പ്ര​തി പി​ടി​യി​ലാ​യി. ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ അ​ജ​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്ക്വാ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു അ​ന്വേ​ഷ​ണം.

    എ​സ്.​ഐ ജി​ഷ്ണു, സി​താ​ര മോ​ഹ​ൻ, പൊ​ലീ​സു​കാ​രാ​യ ഷ​ജീ​ർ, ദീ​പു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ജി​ൻ​രാ​ജ്, അ​ന​ന്തു എ​ന്നി​വ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

