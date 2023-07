കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം​വ​ഴി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കി​ളി​മാ​നൂ​ർ മ​ല​യാ​മ​ഠം, ദേ​വേ​ശ്വ​രം അ​മ്പ​ല​ത്തി​നു സ​മീ​പം, ക​ലാ​മ​ന്ദി​രം വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ഷി​നെ​യാ​ണ് (23) ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ജോ​ഷി​ൻ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മം വ​ഴി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ശ്ലീ​ല വി​ഡി​യോ​ക​ളും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് പ​ല​ർ​ക്കും അ​യ​ച്ചു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. ജോ​ഷി​ന്റെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സ് ല​ബോ​റ​ട്ട​റി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ശ്ലീ​ല ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പോ​ക്സോ ആ​ക്ട് ചേ​ർ​ത്ത് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ​വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ത​ൻ​സീം അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ്, എ.​എ​സ്.​ഐ രാ​ജീ​വ​ൻ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. Show Full Article

News Summary -

A person has been arrested in the case of spreading obscene video of children