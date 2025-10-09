Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightWadakkancherychevron_rightമു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര​യി​ൽ...
    Wadakkanchery
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 12:06 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 12:06 PM IST

    മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര​യി​ൽ ശീട്ടു​ക​ളി; 2.15 ല​ക്ഷ​വു​മാ​യി 11 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര​യി​ൽ ശീട്ടു​ക​ളി; 2.15 ല​ക്ഷ​വു​മാ​യി 11 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി: മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര​യി​ലെ ശീട്ടു​ക​ളി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ൽ റെ​യ്ഡി​ൽ 2,15,980 രൂ​പ​യു​മാ​യി 11 പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ. തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന. ​മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര ജ​ങ്ഷ​നി​ലെ റി​ക്രി​യേ​ഷ​ൻ ക്ല​ബും അ​തി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന വീ​ടും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ചൂ​താ​ട്ടം ന​ട​ന്ന​ത്. ക​ളി​സ്ഥ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന 2.15 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​രി​മ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി ഷെ​യ്ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (48), അ​ഞ്ചേ​രി ത​ട്ടാ​ൻ പി​ടി മി​ലി​റ് മ​നോ​ജ് (56), വാ​ണി​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ (56), പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​രി​മ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി അ​ജേ​ഷ് (46), തൃ​ശൂ​ർ മ​ന​ക്കൊ​ടി റോ​യ് (57), ആ​റ​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ആ​രി​ഫ് (43), കേ​ച്ചേ​രി പ​ന്നി​ത്ത​ടം സ്വ​ദേ​ശി സ​ന്തോ​ഷ് (52), പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​ജി​ത്ത് (52), പാ​ല​ക്കാ​ട് ല​ക്കി​ടി പേ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ആ​ലി​ക്കു​ട്ടി (66), കൂ​റ്റ​നാ​ട് കൂ​ട്ടു​പാ​ത സ്വ​ദേ​ശി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (57), ചി​റ​ന​ല്ലൂ​ർ അ​യ്മു മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി പ്രേ​മ ദാ​സ് (55) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PolicePeople ArrestedPlay card gameMullurkara
    News Summary - Card Gaming in Mullurkara; 11 people arrested with 2.15 lakhs
    Similar News
    Next Story
    X