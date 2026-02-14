Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightWadakkancherychevron_rightനൂറുമേനി വിളവ്...
    Wadakkanchery
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:54 AM IST

    നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചിട്ടും നെൽകർഷകർ ദുരിതത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അടിയന്തര നടപടിയുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ജില്ല കൃഷി ഓഫിസിന് മുന്നിലിട്ട് ഇട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് കർഷകർ
    നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചിട്ടും നെൽകർഷകർ ദുരിതത്തിൽ
    cancel
    camera_alt

    പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​ വിളവെടുത്ത നെല്ല് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു

    വടക്കാഞ്ചേരി: നെൽകൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവ് ലഭിച്ചിട്ടും കർഷകർ ദുരിതത്തിൽ. തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ നെല്ല് സംഭരണത്തിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കണമെന്ന് കർഷകർ. അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടും കർഷകരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അധികൃത നടപടികൾ തിരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ മുണ്ടകൻ പാടങ്ങളിൽ ഇത്തവണ നല്ല വിളവ് കർഷകർക്ക് ലഭിച്ചു. ഏക്കറിന് രണ്ട് ടൺ നെല്ല് മാത്രമേ സംഭരിക്കാൻ കഴിയുവെന്ന് കൃഷി വകുപ്പും സിവിൽ സൈപ്ല കോർപറേഷനും അറിയിച്ചതോടെ കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിച്ച കർഷകർ നെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. സ്വർണം പണയം വെച്ചുബാങ്കിൽനിന്ന് കടംവായ്പ ആയിട്ടാണ് ഓരോ കർഷകരും കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ഇതിൽനിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ബാങ്കിലെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇവർ ഈ സംരംഭത്തിന് മുതിർന്നത്. ഇതിനെ തുടർന്ന് പാടശേഖരങ്ങളിൽനിന്ന് വിളവെടുത്ത് പാടത്ത് തന്നെ വിളവ് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

    എന്നാൽ, വിളവെടുത്തു വന്നപ്പോൾ അധികൃതർ കാലുമാറുന്ന സ്വഭാവമാണ് കണ്ടത്. മറ്റും കോൾ പാടങ്ങളിൽ നാല് ടൺ വരെ നെല്ല് സംഭരിക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റ് പാടശേഖരങ്ങളോടുള്ള ഈ വിവേചനം ശരിയല്ലെന്നും അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് കർഷകർ ഉൽപാദിപ്പിച്ച മുഴുവൻ നെല്ലും സംഭരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണം അല്ലാത്തപക്ഷം കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യകൾ വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത്.

    കൃഷിക്കാർക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ പല പാർട്ടിക്കാരും പിന്തിരിയുന്ന സ്വഭാവമാണ് കണ്ടതെന്നും കർഷകർ പരാതി പറയുന്നു. എന്നാൽ, അടിയന്തരമായി കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സൈപ്ലസ് മന്ത്രിക്കും പരാതി നൽകിയതായും അടിയന്തര നടപടി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നെല്ല് മുഴുവൻ ജില്ല കൃഷി ഓഫിസിന് മുന്നിൽ ഇട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുമെന്ന് ഡി.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Rice Farmersharvestpaddy
    News Summary - Bumper Harvest Fails to Ease Rice Farmers’ Woes
    Similar News
    Next Story
    X