    തൃശൂർ-വാടാനപ്പള്ളി സംസ്ഥാന പാത; വികസനം കടലാസിൽ തന്നെ

    ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും നി​ശ്ച​ല​മാ​യി
    വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ ക​ണ്ട​ശ്ശാം​ക​ട​വി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ തൃ​ശൂ​ർ-​വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യു​ടെ വി​ക​സ​നം ക​ട​ലാ​സി​ൽ ത​ന്നെ. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ പെ​ട്ട് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ശ്വാ​സം മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഒ​ള​രി​യി​ൽ വെ​ച്ച് കൊ​ട്ടി​യാ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ക​സ​നം ന​ട​ന്നി​ല്ല.

    വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ 25 വ​ർ​ഷം മു​മ്പേ മു​റ​വി​ളി ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ സം​ഘ​ടി​ച്ച് റോ​ഡ് വി​ക​സ​നം ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ലും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഡി.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും എം.​എ​ൽ.​എ​യും വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യം നോ​ക്കാ​തെ സ​മ​ര മു​ഖ​ത്ത് നി​ന്ന് ധ​ർ​ണ​യും മ​നു​ഷ്യ ച്ച​ങ്ങ​ല​യും ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കാ​ഞ്ഞാ​ണി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​രം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പി.​എ. മാ​ധ​വ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചെ​ന്ന് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം വ​രെ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പി​ന്നീ​ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കൊ​പ്പം നേ​താ​ക്ക​ളും പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും ചേ​ർ​ന്ന് തൃ​ശൂ​ർ മു​ത​ൽ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള​ളി സെ​ന്റ​ർ വ​രെ റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​വും അ​ള​ന്ന് തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ല്ലി​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ക​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു മു​മ്പ് റോ​ഡി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് ഭ​ര​ണം മാ​റി. ഒ​മ്പ​ത​ര വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ട​ൽ ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. അ​രി​മ്പൂ​ർ മു​ത​ൽ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി വ​രെ റോ​ഡി​ന്റെ വീ​തി കു​റ​വ് കാ​ര​ണം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് പ​തി​വാ​ണ്. കാ​ഞ്ഞാ​ണി സെ​ന്റ​റി​ലും ക​ണ്ട​ശ്ശാം​ക​ട​വി​ലും ര​ണ്ട് ബ​സു​ക​ൾ​ക്കും വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ക​ട​ന്നു​പോ​കാ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. കു​രു​ക്ക് കാ​ര​ണം വാ​ഹ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം എ​ടു​ത്താ​ണ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ നി​ന്ന് തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ആം​ബു​ല​ൻ​സ് വ​രെ ഗ​താ​ഗ​ത കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടും റോ​ഡി​ന്റെ വി​ക​സ​നം മാ​ത്രം ന​ട​പ്പാ​കു​ന്നി​ല്ല. കു​രു​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ബ​സു​ക​ളു​ടെ മ​ര​ണ​പ്പാ​ച്ചി​ലു​മാ​ണ്.

    റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ആ​ക്ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ശ്ച​ല​മാ​ണ്. തീ​ര​ദേ​ശ നാ​ലു​വ​രി​പാ​ത തു​റ​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ തൃ​ശൂ​ർ-​വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ലും തി​ര​ക്കേ​റും. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി മു​ത​ൽ എ​റ​വ് വ​രെ​യെ​ങ്കി​ലും റോ​ഡ് വീ​തി കൂ​ട്ടേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. അ​തി​നാ​യി ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

