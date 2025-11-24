Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadanappally
    Posted On
    24 Nov 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:51 AM IST

    പത്രികകൾ അംഗീകരിച്ചു ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്

    പത്രികകൾ അംഗീകരിച്ചു ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക്
    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: വി​വി​ധ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ത്രി​ക​ക​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലേ​ക്ക്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്, യു.​ഡി.​എ​ഫ്, എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യ​തോ​ടെ ഇ​ത്ത​വ​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗം ചൂ​ടേ​റും.ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ള്ളി​ട​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ ര​ണ്ട് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ച് 20 ആ​യ​തോ​ടെ ഭ​ര​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് പ​ത്ത് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചാ​ണ് ഭ​ര​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ ഒ​രു വാ​ർ​ഡ് സി.​പി.​ഐ ആ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫ് 18 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ പോ​ലും ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​യാ​യ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ബി.​ജെ.​പി അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​ക്കും ലീ​ഗി​നും ഒാ​രോ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഭ​ര​ണ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് വ​ട്ട​പൂ​ജ്യം നേ​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ല ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്ത് ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യ സ്വ​ത​ന്ത്ര​ൻ വി​ജ​യി​ച്ച​താ​ണ് അ​ന്ന് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​മാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തെ​ല്ലാം മ​റ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. കൈ​വി​ട്ട ഭ​ര​ണം പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് വി​മ​ത ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ട​ഞ്ഞു നി​ന്നി​രു​ന്ന സി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്.

    ഭ​ര​ണം തു​ട​രു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ അ​ഞ്ച് വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി ഇ​ത്ത​വ​ണ ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ. പ​ത്രി​ക​ക​ൾ എ​ല്ലാം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ഡ​മ്മി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് വ​ർ​ഡു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ളും പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് മു​ന്ന​ണി​ക​ളു​ടെ​യും പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും തീ​രു​മാ​നം. ഇ​നി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വീ​റും വാ​ശി​യും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​യി​രി​ക്കും.

