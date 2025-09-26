Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadanappally
    Vadanappally
    Posted On
    26 Sept 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 12:25 PM IST

    കള്ളുഷാപ്പിൽ കയറി ജീവനക്കാരനെ മർദിച്ച കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    Manikandan, Akhil, Hrithik Roshan
    മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ, അ​ഖി​ൽ, ഹൃ​തി​ക് റോ​ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: ക​ള്ളുഷാ​പ്പി​ൽ ക​യ​റി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ഇ​ട​ശ്ശേ​രി ബീ​ച്ച് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ​ട്ടാ​ലി വീ​ട്ടി​ൽ ഹൃ​തി​ക് റോ​ഷ​ൻ (31), ന​മ്പി​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഖി​ൽ (31), കു​റു​ക്ക​ൻ​പ​ര്യ വീ​ട്ടി​ൽ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ (27) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ഈ ​മാ​സം 22ന് ​രാ​വി​ലെ 10.30 ഓ​ടെ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി ബീ​ച്ച് റോ​ഡി​ലെ ക​ള്ള് ഷാ​പ്പി​ൽ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ പു​റ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ക​ള്ള് ഷാ​പ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ മൂ​ന്നേം​കാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ജി​ലി​നെ (28) ഷാ​പ്പി​ന​ക​ത്തേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വ​രാ​തി​രു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധ​ത്താ​ൽ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഹൃ​തി​ക് റോ​ഷ​ൻ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ര​ണ്ട് അ​ടി​പി​ടി കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. അ​ഖി​ൽ വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു അ​ടി​പി​ടി കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ഷൈ​ജു, ജൂ​നി​യ​ർ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​ബി​ൻ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ അ​മ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

