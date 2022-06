cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: ത​ളി​ക്കു​ള​ത്ത് ക​ച്ചേ​രി​പ്പ​ടി പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് നൈ​സ് സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന വ​ന്ന് ക​ട​യു​ട​മ​യാ​യ വ​യോ​ധി​ക​യു​ടെ താ​ലി​മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചു.

ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. ബൈ​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് പേ​ർ ക​ട​യി​ൽ ക​യ​റി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ നോ​ക്കി കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കേ മാ​ല പൊ​ട്ടി​ച്ചു ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് പ​വ​ൻ വ​രു​ന്ന മാ​ല​യാ​ണ് പൊ​ട്ടി​ച്ച് ക​ട​ന്നു ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. പ​രാ​തി പ്ര​കാ​രം വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള​ളി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

The men on the bike went into the shop and blew up the woman's necklace