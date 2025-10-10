Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadanappally
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 9:58 AM IST

    കനോലി പുഴയിൽ കുളവാഴശല്യം; വലയിടാൻ കഴിയാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ

    കനോലി പുഴയിൽ കുളവാഴശല്യം; വലയിടാൻ കഴിയാതെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ
    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: ക​ണ്ട​ശ്ശാം​ക​ട​വ് ക​നോ​ലി പു​ഴ​യി​ൽ ച​ണ്ടി​യും കു​ള​വാ​ഴ​യും നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വ​ല​യി​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ മ​ത്സ്യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പം. പാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലും തോ​ടു​ക​ളി​ലും അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടി​യ കു​ള​വാ​ഴ പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​വി​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വ വ്യാ​പ​ക​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    ഇ​വ ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ക​യാ​ണ്. ക​ണ്ട​ശ്ശാം​ക​ട​വ് പാ​ല​ത്തി​ന് സ​മീ​പം കു​ള​വാ​ഴ നി​റ​ഞ്ഞു. പു​ഴ​യി​ൽ നി​റ​യു​ന്ന ച​ണ്ടി ക​ണ്ടാ​ടി വ​ല​ക​ളി​ൽ കു​ടും​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ വ​ല കീ​റി​ന​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വ​ൻ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വീ​ശ വ​ല​ക്കാ​രും ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ. വ​ല വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും മ​ത്സ്യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​യാ​ണ്. കു​ള​വാ​ഴ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വ​ല ന​ശി​ക്കു​മെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ കാ​ര​ണം പു​ഴ​യി​ൽ മീ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ പ​ണി​ക്ക് പോ​കാ​നും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല.

    TAGS:fishermenFishing NetKanoli river
    News Summary - The Kanoli River is plagued by a swarm of ants; fishermen are unable to cast their nets
