Madhyamam
    Vadanappally
    Posted On
    date_range 1 Feb 2026 11:50 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Feb 2026 11:50 AM IST

    വിദേശത്തുവെച്ച് സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    rape
    ആഷിഖ്

    വാടാനപ്പള്ളി: വിദേശത്തു വെച്ച് സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ മുംബൈ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് തൃശൂർ റൂറൽ പൊലീസ് പിടികൂടി.

    കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്ര കുറുക്കൻ കുന്നുമ്മൽ വീട്ടിൽ ആഷിഖാണ് (42) അറസ്റ്റിലായത്. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവി ബി. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ‘ഓപറേഷൻ സുദർശന’യുടെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. പ്രതിക്കെതിരെ ലൂക്കൗട്ട് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞവർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ വിദേശത്തുവെച്ച് സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലാണ് ആഷികിനെ മുംബൈ ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിൽനിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    TAGS:Local NewsRape CaseArrest
    News Summary - Suspect arrested in rape case of woman abroad
