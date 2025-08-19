Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vadanappally
    Posted On
    19 Aug 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 1:49 PM IST

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി

    മ​റ്റൊ​രു ഏ​ജ​ൻ​സി വ​ഴി​യാ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക്കുശേ​ഷം വീടുകളിൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത്​
    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി
    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് മൂ​ന്നാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഏ​ജ​ൻ​സി മാ​റി പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. സി​ലി​ണ്ട​ർ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ട്ട​തോ​ടെ പ​രാ​തി പ്ര​കാ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് കാ​ഞ്ഞാ​ണി കൊ​ട്ടാ​ര​ത്ത് ഏ​ജ​ൻ​സി വ​ഴി സി​ലി​ണ്ട​ർ വി​ത​ര​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ത​ളി​ക്കു​ള​ത്തെ ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത് മൂ​ന്നാ​ഴ്ച പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു.

    വീ​ടു​ക​ളി​ലെ പാ​ച​ക വാ​ത​കം ക​ഴി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് നാ​ലു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സി​ലി​ണ്ട​ർ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​പ്പ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം കാ​ത്തി​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 24 ദി​വ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും സി​ലി​ണ്ട​ർ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. വി​ളി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചാ​ൽ ലോ​റി സ​മ​ര​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​റു​പ​ടി.

    എ​ന്നാ​ൽ കാ​ഞ്ഞാ​ണി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഗ്യാ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യി​ൽ ബു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ചു ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സി​ലി​ണ്ട​ർ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത അ​ന്നോ പി​റ്റേ ദി​വ​സ​മോ സി​ലി​ണ്ട​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​യു​മാ​യി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത​യും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ത്ത​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ഏ​ജ​ൻ​സി മാ​റി പാ​ച​ക വാ​ത​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:gas cylindervadanapallyThrissur
