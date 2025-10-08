Begin typing your search above and press return to search.
    Vadanappally
    Vadanappally
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:09 PM IST

    ചേറ്റുവ അംബേദ്കർ വഴിയോര വിശ്രമകേന്ദ്രം കാടുകയറി നശിക്കുന്നു

    പ​ട്ടി​കജാ​തി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്രം പൂ​ട്ടി​യ​ത്
    rest center
    അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി​യ ചേ​റ്റു​വ വ​ഴി​യോ​ര വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്രം കാ​ടു​ക​യ​റി​യ നി​ല​യി​ൽ

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ​മാ​യ ചേ​റ്റു​വ പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത് ലാ​റി ബേ​ക്ക​ർ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ച ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ചേ​റ്റു​വ അം​ബേ​ദ്ക​ർ വ​ഴി​യോ​ര വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്രം അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​മൂ​ലം കാ​ടു​ക​യ​റി ന​ശി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി യു​വ​തി-​യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ ന​ൽ​കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ചാ​ണ് ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കും വി​ധം ചേ​റ്റു​വ പു​ഴ​യോ​ര​ത്ത് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക് സ​മീ​പം വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മി​ച്ച​ത്.

    കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്താ​നാ​യി ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ത്തി 11 പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി യു​വാ​ക്ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​ല​വി​ൽ ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​ഠ​ന​വും സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ൽ​കി. 1997 ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ത്തി​ൽ കൊ​ട്ടി​ഘോ​ഷി​ച്ച് അ​ന്ന​ത്തെ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​യാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​യും പി​ന്നീ​ട് അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​ർ​ക്കാ​യി ഭോ​ജ​ന ശാ​ല​യും നി​ർ​മി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്കും ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പു​ഴ​യോ​രം ചു​റ്റി കാ​ണാ​ൻ ബോ​ട്ട് സ​ർ​വി​സും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. കെ.​ടി.​ഡി.​സി​യി​ലെ ഉ​ദ്യാ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​യി​ട്ടാ​ണ് ആ​ദ്യ ഘ​ട്ടം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. പി​ന്നീ​ട് റി​ട്ട. ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​രു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ബി​യ​ർ പാ​ർ​ല​റും തു​ട​ങ്ങി.

    ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു ഫ​വ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല പി​ന്നീ​ട് സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് 11 മാ​സ കാ​ല​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ട്ടി​ക ജാ​തി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ കേ​ന്ദ്രം ന​ഷ്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​പ്പു​കു​ത്തി.

    വൈ​ദ്യു​തി ബി​ല്ല് പോ​ലും അ​ട​ക്കാ​തെ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി കേ​ന്ദ്രം പൂ​ട്ടി സ്ഥ​ലം വി​ട്ടു. പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രു വ്യ​ക്തി​ക്ക് ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രും ഇ​ട​ക്ക് വെ​ച്ച് നി​ർ​ത്തി. ഇ​തോ​ടെ ഫൈ​ബ​ർ ബോ​ട്ട് തൃ​പ്ര​യാ​റി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​വ​രു​ന്ന ആ ​ബോ​ട്ട് പു​ഴ​യി​ൽ കി​ട​ന്ന് മു​ങ്ങി ന​ശി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ പൂ​ട്ടി​യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ചു​മ​ത​ല പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി യു​വാ​ക്ക​ളെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ പ​ല​ത​വ​ണ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്ക് നി​വേ​ദ​നം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഡി.​ടി.​പി സി ​ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ല​ക്ഷ്യം വെ​ച്ച് നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടും ഇ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റ​ല്ല. ഇ​വ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ലും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ന്ദ്രം ഇ​പ്പോ​ൾ കാ​ടു​ക​യ​റി ഇ​ഴ​ജ​ന്തു​ക്ക​ളും തെ​രു​വ് നാ​യ്ക്ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​രും താ​വ​ള​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    വ​ഴി​യോ​ര വി​ശ്ര​മ കേ​ന്ദ്രം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ഡി.​സി.​സി അം​ഗ​വും മു​ൻ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തം​ഗ​വു​മാ​യ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് കെ. ​ചേ​റ്റു​വ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Rest HousedestroyedThrissur NewsRoadside rest Center
    News Summary - Chettuva Ambedkar roadside rest house is being destroyed
