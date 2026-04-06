    Posted On
    date_range 6 April 2026 4:24 PM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 4:24 PM IST

    ബി.ജെ.പി പണവും കിറ്റുമായി വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നു -ടി.എന്‍. പ്രതാപന്‍

    യു.​ഡി.​എ​ഫ് ജാ​ഗ്ര​ത സ്ക്വാ​ഡ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു
    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ ബി.​ജെ.​പി കി​റ്റ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തെ​ന്ന കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ആ​രോ​പ​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച മ​ണ​ലൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ടി.​എ​ൻ. പ്ര​താ​പ​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് നീ​ക്കു​ന്നു

    വാ​ടാ​പ്പ​ള്ളി: മ​ണ​ലൂ​ര്‍ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ വോ​ട്ട​ര്‍മാ​രെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ന്‍ ബി.​ജെ.​പി പ​ണ​വും കി​റ്റു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് എ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും മ​ണ​ലൂ​ര്‍ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യു​മാ​യ ടി.​എ​ന്‍. പ്ര​താ​പ​ന്‍. വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി​യി​ൽ കി​റ്റു​ക​ള്‍ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് ഉ​ദാ​ഹ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വ്യാ​പ​ക രീ​തി​യി​ല്‍ പ​ണ​വും കി​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ബി.​ജെ.​പി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പൊ​ലീ​സും ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്നി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​മാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ര്‍ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ജാ​ഗ്ര​താ സ​മി​തി​ക​ള്‍ എ​ല്ലാ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​വും. പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും റോ​ന്ത് ചു​റ്റും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍ മ​ണ​ലൂ​ര്‍ നി​യോ​ജ​മ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ മൈ​ക്രോ ലെ​വ​ല്‍ ഒ​ബ്‌​സ​ര്‍വ​ര്‍മാ​രെ ഉ​ട​ന്‍ നി​യ​മി​ക്ക​ണം. ബി.​ജെ.​പി-​ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സ് സം​ഘ് പ​രി​വാ​റി​ന്റെ പ​ണാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ മ​ണ​ലൂ​രി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ടി.​എ​ന്‍. പ്ര​താ​പ​ന്‍ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:kerala assembly electionThrissur NewsvadanappallyT.N. Prathapan
    News Summary - BJP is influencing voters with money and kits - T.N. Prathapan
