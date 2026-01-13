Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Jan 2026 2:03 PM IST
    13 Jan 2026 2:03 PM IST

    പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ഹ​ബീ​സു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, യൂ​ന​സ്

    വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി: ചേ​റ്റു​വ​യി​ലെ പൂ​ട്ടി​ക്കി​ട​ന്ന വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി വെ​സ്റ്റ് ന്യൂ ​ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഉ​ന്ന​തി​യി​ലു​ള്ള തേ​മു ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി യൂ​ന​സ് (24 ), അ​സം ചി​രാം​ഗ് ജി​ല്ല​യി​ൽ ധാ​ലി​ഗാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി ഹ​ബീ​സു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ (30) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ര​ണ്ടി​ന് രാ​ത്രി 7.30 നും ​അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ 8.30നും ​ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ഇ​രു​വ​രും വീ​ടി​ന് മു​ൻ​വ​ശ​ത്തെ വാ​തി​ൽ പൊ​ളി​ച്ചു ക​യ​റി ചെ​മ്പ്, പി​ച്ച​ള പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളും പ​ട്ടു​സാ​രി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​വ​രു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്.

    പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വീ​ടും പ​രി​സ​ര​വും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ റൂ​റ​ൽ ഫിം​ഗ​ർ പ്രി​ന്റ് ബ്യൂ​റോ​യി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും സ​യ​ന്റി​ഫി​ക് ഓ​ഫി​സ​റെ​യും സ്ഥ​ല​ത്ത് വ​രു​ത്തി ഫിം​ഗ​ർ പ്രി​ന്റ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വി​ര​ല​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ചാ​വ​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ സ​മാ​ന​രീ​തി​യി​ൽ ക​ള​വ് ന​ട​ത്തി​യ​വ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തും ചേ​റ്റു​വ​യി​ലെ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വി​ര​ല​ട​യാ​ള​വും ഒ​ത്തു​നോ​ക്കി​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​ക​ൾ പ​ക​ൽ ആ​ക്രി പെ​റു​ക്കാ​നെ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന ക​റ​ങ്ങി​ന​ട​ന്ന് അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടു​വെ​ച്ച് രാ​ത്രി​യി​ൽ മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​റാ​ണ് പ​തി​വെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    യൂ​ന​സ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ആ​ല​പ്പു​ഴ നോ​ർ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ല് മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ഹ​ബീ​സു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ചാ​വ​ക്കാ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് മോ​ഷ​ണ​ക്കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി ബി​ജു​കു​മാ​ർ, വാ​ടാ​ന​പ്പ​ള്ളി സി.​ഐ ഷൈ​ജു, എ​സ്.​ഐ വി​നീ​ത് വി. ​നാ​യ​ർ, എ​സ്.​ഐ ര​ഘു​നാ​ഥ്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ പ്ര​ണ​വ്, ജി​ഷ്ണു, രാ​ജ​കു​മാ​ര്‍, ശ്രീ​ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

