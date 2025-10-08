Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Triprayar
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:16 PM IST

    മൊബൈൽ ഫോണും പണവും തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    മൊബൈൽ ഫോണും പണവും തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    റി​ജി​ൽ

    തൃ​പ്ര​യാ​ർ: യു​വാ​വി​നെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച് മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും പ​ണ​വും ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലെ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. വ​ല​പ്പാ​ട് കോ​ത​കു​ളം ബീ​ച്ച് സ്വ​ദേ​ശി തോ​ന്നി പ​റ​മ്പി​ൽ റി​ജി​ൽ (37) ആ​ണ് വ​ല​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചി​ന് കോ​ത​കു​ള​ത്തെ സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ടീ ​ഷോ​പ്പ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വ​ട​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി മു​ക്കാ​ട്ട് കി​ഴ​ക്കേ​ക​നി വീ​ട്ടി​ൽ സ​നൂ​പി​നെ​യും കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​നെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച് 25,000 രൂ​പ​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും 500 രൂ​പ​യും രേ​ഖ​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ പ​ഴ്സും ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് വ​ല​പ്പാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്.

    നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​കൂ​ടി​യാ​ണ് റി​ജി ലെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു. വ​ല​പ്പാ​ട് എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ കെ.​അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ സാ​ബു, ഉ​ണ്ണി, സ​ജ​യ​ൻ, ഡ്രൈ​വ​ർ ച​ഞ്ച​ൽ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ മാ​ഷ്, ശ്രാ​വ​ൺ, അ​ലി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

