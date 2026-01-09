Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ആ​ന​ക്കൊമ്പുമായി ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    ആ​ന​ക്കൊമ്പുമായി ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ജി​ബി​ൻ,ലി​ബി​ൻ

    ഒ​ല്ലൂ​ർ: ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​ര​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ആ​ന​ക്കൊ​മ്പു​ക​ളു​മാ​യി ചാ​ല​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി. ചാ​ല​ക്കു​ടി മാ​രാം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കു​റ്റി​ചി​റ വി​ത​യ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ ജി​ബി​ൻ (41), പൊ​ന്നാ​രി വീ​ട്ടി​ൽ ലി​ബി​ൻ (32) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ആ​ന​ക്കൊ​മ്പ് ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച എ​ർ​ട്ടി​ഗ വാ​ഹ​ന​വും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ണ്ട്കൈ സ്വ​ദേ​ശി ത​ട്ട​കം ഡേ​വി​സ്, ക​ണ്ണൂ​ർ ഇ​ര​ട്ടി സ്വ​ദേ​ശി റെ​ജി, ചാ​ല​ക്കു​ടി സ്വ​ദേ​ശി ജ്യോ​തി​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഭവ സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    തൃ​ശൂ​ർ ജൂ​ബി​ലി മി​ഷ​ൻ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ സ​മീ​പ​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ വ​നം ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഇവരെ മാ​ന്ദാ​മം​ഗ​ലം ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    പ്ര​തി​ക​ളെ മാ​ന്ദാ​മം​ഗ​ലം ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ എ.​സി. പ്ര​ജി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റേ​ഞ്ച് ഫോ​റ​സ്റ്റ് ഓ​ഫി​സ​ർ എം. ​ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു വ​രു​ന്നു.

