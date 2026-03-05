Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 5 March 2026 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 10:55 AM IST

    ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ ജങ്ഷൻ വി​ക​സ​നം; ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ട​ന്‍. പു​ന​ര​ധി​വാ​സം തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല

    സ്ഥ​ല​ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ല്‍കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ന​ഷ​ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കി​ത്തു​ട​ങ്ങും
    ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ ജങ്ഷൻ വി​ക​സ​നം; ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ട​ന്‍. പു​ന​ര​ധി​വാ​സം തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ല്ല
    ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ ജ​ങ്ഷ​ന്‍

    ഒ​ല്ലൂ​ര്‍: ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ ജ​ങ്ഷ​ന്‍ വി​ക​സ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​ജ്ഞാ​പ​നം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. സ്ഥ​ലം എ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ല്‍ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള തു​ക എ​ല്‍.​എ ഡെ​പ്യു​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ര്‍ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ന്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. 54.10 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ​സ്​​പെ​ഷ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്. സ്ഥ​ല​ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ഭൂ​മി വി​ട്ടു​ന​ല്‍കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ന​ഷ​ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കി​ത്തു​ട​ങ്ങും. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ച്ച​വ​ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഭു​മി​യു​ടെ വി​ല​ക്ക് പു​റ​മെ സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ​ക​ള്‍ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ക്കും പ്ര​​ത്യേ​ക പാ​ക്കേ​ജ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 212 പേ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​വ​ര്‍ക്കും മാ​ന്യ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ട​ക്കു​ന്നി വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍പ്പെ​ട്ട 85.64 ആ​ര്‍ വി​സ്ഥി​ർ​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി​യാ​ണ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക. ഇ​തി​ല്‍ പു​റം​പോ​ക്ക് ഭു​മി​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ കി​ഫ്ബി​യി​ല്‍നി​ന്ന് റോ​ഡ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് കൂ​ടി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ 66.82 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക. പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​ത​നു​സ​രി​ച്ച് സ്ഥ​ലം എ​റ്റെ​ടു​ത്ത് നി​ർ​മി​തി​ക​ള്‍ പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ല്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ട​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    പു​ന​ര​ധി​വസി​പ്പി​ക്കാ​തെ പൊ​ളി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല -വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍

    ഒ​ല്ലൂ​ര്‍: ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ എ​തി​ര​ല്ലെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഉ​റ​പ്പ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൊ​ളി​ക്കാ​ന്‍ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ്യ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യ​ത്. ഇ​തേ ആ​ശ​ങ്ക മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യും പ​ങ്ക​വെ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നാ​ണ് മ​ന്ത്രി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും വ്യാ​പാ​രി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ്യാ​പാ​രി​ക​ള്‍ക്ക് സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കും -ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മേ​യ​ര്‍

    തൃ​ശൂ​ർ: പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ബ​ജ​റ്റി​ല്‍ ഒ​ല്ലൂ​ര്‍ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ഷോ​പ്പി​ങ് കോ​പ്ല​ക്‌​സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് വ​ക കൊ​ള്ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍ ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്‌​സ് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ല​താ​മ​സം വ​രി​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ള്‍ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്ത് തി​രു​മാ​നി​ക്കും.

    ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ്രാ​ഥ​മി​ക ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണ്ട സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച് വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​മാ​യി തു​ട​ര്‍ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തി ഉ​ചി​ത തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡെ​പ്യ​ട്ടി മേ​യ​ര്‍ എ. ​പ്ര​സാ​ദ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

