ഒ​ല്ലൂ​ര്‍: പു​ച്ചു​ണ്ണി​പ്പാ​ടം ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഒ​ല്ലൂ​രി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​രു​റോ​ഡും പു​ന​ര്‍ നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​ന്​ അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ വ്യ​വ​സാ​യ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ലൂ​ടെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ന്‍ താ​ല്‍ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി മേ​യ​ര്‍ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത വ​ഴി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ള്‍ അ​ട​ച്ചു.

വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ക​രാ​ര്‍ ലം​ഘി​ച്ച​താ​ണ് വ​ഴി അ​ട​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ പി​ന്മാ​റി. ധാ​ര​ണ അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ര​ണ്ട് വ​രെ മാ​ത്രം തൃ​ശൂ​ര്‍ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും ര​ണ്ടി​ന്​ ശേ​ഷം പു​ച്ചു​ണ്ണി​പാ​ടം ഭാ​ഗ​​ത്തേ​ക്കു​മാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ട​ത്തി​വി​ടേ​ണ്ട​ത്. വാ​ഹ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തും സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക്കാ​രെ നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, ഒ​രു​ദി​വ​സം മാ​ത്ര​മാ​ണ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി​ക്കാ​ര​നെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കും ഒ​രേ സ​മ​യം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പോ​കാ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി വ​ന്നു. ഇ​താ​ണ്​ ക​വാ​ടം അ​ട​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഈ ​വ​ഴി​കൂ​ടി അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ വീ​ണ്ടും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് രൂ​ക്ഷ​മാ​യി. റോ​ഡി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി വേ​ണ്ട വി​ധ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി ഉ​ണ്ട്. റോ​യി​ല്‍വേ ഗേ​റ്റ് വ​ഴി​യു​ള്ള റോ​ഡി​ന്‍റെ പ​ണി​യെ​ങ്കി​ലും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി തീ​ര്‍ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. Show Full Article

closed the way opened by the mayor; The locals protested