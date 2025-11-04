Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 10:08 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 10:08 AM IST

    ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ

    Kunnamangalam
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ്

    Listen to this Article

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന അ​ടി​പി​ടി കേ​സി​ലെ പ്ര​തി കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പ​തി​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി ആ​മ്പ്ര​മ്മ​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഷ് (32) കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി. 2015 ന​വം​ബ​റി​ൽ പ​തി​മം​ഗ​ല​ത്തു​വെ​ച്ച് കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ബാ​ല​നെ​യും സു​ഹൃ​ത്തി​നെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ വി​രോ​ധ​ത്താ​ൽ പ്ര​തി അ​ടി​ച്ച് പ​രി​ക്കേ​ൽ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഈ ​കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ക​യും ശേ​ഷം ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തെ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് ലു​ക്കൗ​ട്ട് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത് പ്ര​കാ​രം ക​ണ്ണൂ​ർ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​യെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗം ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ക്കു​ക​യും കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കി​ര​ണി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​സ്.​സി.​പി.​ഒ സ​ച്ചി​ത്ത്, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ശ്യാം, ​അ​ഖി​ൽ പു​താ​ള​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്ര​തി​യെ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

    TAGS:criminal casePolice CaseViolenceKozhikodeCrime
    News Summary - Prati who went abroad on bail arrested
