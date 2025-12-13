Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightThrissurchevron_rightKunnamkulamchevron_rightകൂ​ട്ടി​ക്കി​ഴി​ച്ച്...
    Kunnamkulam
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 9:48 AM IST

    കൂ​ട്ടി​ക്കി​ഴി​ച്ച് നേ​താ​ക്ക​ൾ; ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി അ​ണി​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    Leaders,break up,followers, joy, കുന്നംകുളം, നഗരസഭ, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, തൃശൂർ
    cancel


    ഡെ​ന്നി പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ

    കു​ന്നം​കു​ളം: പോ​ളി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് വോ​ട്ടു​ക​ൾ പെ​ട്ടി​യി​ലാ​യ​തോ​ടെ കൂ​ട്ടി​യും കി​ഴി​ച്ചും സീ​റ്റു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ൾ. ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ച്ച വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കൃ​ത്യ​ത വ​രു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലെ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​യും നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വീ​ണു​കി​ട്ടി​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​മ​ത​നെ കൂ​ടെ കൂ​ട്ടി അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സി.​പി.​എം. സ​മാ​ന്ത​ര രീ​തി​യി​ൽ 2015ലും ​വേ​ണ്ട​ത്ര ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് ത​ന്നെ​യാ​കു​മോ ആ​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ണ്ട്. എ​ങ്കി​ലും 37ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ 39ലേ​ക്കാ​ക്കി വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 20 നും 25​നു​മി​ട​യി​ൽ സീ​റ്റു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ. 10 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​വും നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​തി​നി​ധി മ​ന്ത്രി​യാ​യും എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യും ഇ​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വി​ക​സ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും മു​ൻ​കാ​ല നേ​താ​ക്ക​ൾ വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​ര​ത്തി​നി​റ​ങ്ങി​യ​തും കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ ഭ​ര​ണം ന​യി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​യു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ വോ​ട്ടു​ക​ൾ പെ​ട്ടി​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ വ​ർ​ധി​ച്ചു. 10-12 സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി 37 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ നി​റു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. അ​തി​ൽ 10-15 വ​രെ സീ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കൂ​ട്ട​രു​ടെ അ​നു​മാ​നം. ഒ​ഞ്ചി​യം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ആ​ർ.​എം.​പി​ക്ക് മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ള്ള കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​ല​വി​ലേ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ സീ​റ്റ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ആ​റ് സീ​റ്റി​ൽ മാ​ത്ര​മേ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ള്ളു​വെ​ങ്കി​ലും അ​ഞ്ച് സീ​റ്റ് എ​ങ്കി​ലും കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത ആ​ർ​ത്താ​റ്റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ വോ​ട്ടു​നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ പു​റ​കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന പ​ല​യി​ട​ത്തും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പു​റ​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​ത് ഇ​ക്കു​റി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ അ​ണി​യ​റ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നും പു​റ​മെ 20 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. നാ​ല് വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ മാ​ത്ര​മേ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ളൂ. 39ാം വാ​ർ​ഡാ​യ വ​ടു​ത​ല​യി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ആ​റ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ന്റെ ത​ലേ​നാ​ൾ പ​ല സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ട്ട​ത്തി​ന് വി​രാ​മ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​മ​യം ചെ​ല​വി​ട്ട​ത്. മി​ക്ക വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മ​യം പ​ങ്കി​ട്ടു. ശു​ഭ പ്ര​തീ​ക്ഷ കൈ​വി​ടാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യാ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ന് ഇ​തി​ന​കം അ​ണി​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:local electionskunnamkulam newsThrissur
    News Summary - Leaders break up; followers join in joy
    Similar News
    Next Story
    X