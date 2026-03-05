Begin typing your search above and press return to search.
    Kunnamkulam
    Posted On
    date_range 5 March 2026 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 10:48 AM IST

    പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും​മു​മ്പേ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം; കു​ന്നം​കു​ളം സ​ബ് ട്ര​ഷ​റി നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സും ബി.​ജെ.​പി​യും ച​ട​ങ്ങ് ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ചു
    പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും​മു​മ്പേ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം; കു​ന്നം​കു​ളം സ​ബ് ട്ര​ഷ​റി നാ​ടി​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു
    കു​ന്നം​കു​ളം: സ​ബ് ട്ര​ഷ​റി​ക്ക് പു​ത;​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ട്ര​ഷ​റി​ക​ൾ വ​ള​രെ മി​ക​ച്ച രീ​തി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ന്നം​കു​ളം സി.​വി സ്മാ​ര​ക ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ എ.​സി. മൊ​യ്തീ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ സൗ​മ്യ അ​നി​ല​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി.

    ചൊ​വ്വ​ന്നൂ​ർ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​ജി. ര​ഘു​നാ​ഥ്, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എം.​പി. സ​ജീ​പ്, കെ.​എം. നൗ​ഷാ​ദ്, രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ കെ. ​കൊ​ച്ച​നി​യ​ൻ, പ്രേം​രാ​ജ് ചൂ​ണ്ട​ലാ​ത്ത്, സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ചൂ​ണ്ട​ൽ, ഇ.​എ. ദി​ന​മ​ണി, കെ.​ആ​ർ. പ്രേം​രാ​ജ്, വി.​സി. ജ്യോ​തി​രാ​ജ്, പി.​എം. പ്ര​ദീ​പ്, എം.​കെ. സു​കു​മാ​ര​ൻ, സി.​ജി. ജോ​ബ് രാ​ജ്, എം. ​ഹ​രി​ദാ​സ്, കെ.​പി. സാ​ക്സ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി​ല്ലാ ട്ര​ഷ​റി ഓ​ഫി​സ​ർ കെ.​എ. ആ​ശ അ​ര​വി​ന്ദ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭ വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​ജി. ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ബ് ട്ര​ഷ​റി ഓ​ഫി​സ​ർ ടി.​വി. ധ​നേ​ഷ് കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Kunnamkulam Sub-Treasury
