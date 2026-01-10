Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kunnamkulam
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 10:29 AM IST

    ഓടുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്

    ഓടുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ചു; കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക്
    കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ കാ​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    കു​ന്നം​കു​ളം: ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന കാ​റി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കു​ടും​ബം അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. കു​ന്നം​കു​ള​ത്ത് പ​ട്ടാ​മ്പി റോ​ഡി​ൽ പാ​റ​യി​ൽ സെൻറ് ജോ​ർ​ജ് പ​ള്ളി​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ് സ്വ​ദേ​ശി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നും കു​ടും​ബ​വു​മാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത്. പു​റ​കെ വ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ​മ​യോ​ചി​ത ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ന്റെ ബി.​എം.​ഡ​ബ്ല്യു സെ​ഡാ​ൻ കാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ക​ത്തി​ന​ശി​ച്ചു. അ​പ​ക​ടം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നോ​ടൊ​പ്പം ഭാ​ര്യ​യും കു​ട്ടി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. കാ​റി​ന്റെ പി​ൻ​ഭാ​ഗ​ത്തെ ഡോ​റി​ന് അ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ വ​ന്ന വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ് ആ​ദ്യം ക​ണ്ട​ത്.

    ഇ​വ​ർ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഹോ​ൺ മു​ഴ​ക്കി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ വാ​ഹ​നം ഒ​തു​ക്കി നി​ർ​ത്തി. പു​ക ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ട​ൻ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നും കു​ടും​ബ​വും പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​യി. നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​കം കാ​റി​ൽ തീ ​പ​ട​ർ​ന്നു. നാ​ട്ടു​കാ​ർ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ന്നം​കു​ളം അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യും പൊ​ലീ​സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    തീ ​ആ​ളി​പ്പ​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ നി​ല​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് മൂ​ന്ന് യൂ​ണി​റ്റ് ഫ​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നു​ക​ൾ കൂ​ടി എ​ത്തി​യാ​ണ് തീ​യ​ണ​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ന്നം​കു​ളം - പ​ട്ടാ​മ്പി പാ​ത​യി​ൽ ഏ​റെ നേ​രം ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:car firefamily escaped unhurtAccidents
