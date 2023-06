രാത്രി ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയ വയോധികനായ വാച്ച്മാനെ 13 മണിക്കൂറിന് ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: രാ​ത്രി മു​ഴു​വ​ൻ ലി​ഫ്റ്റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന വ​യോ​ധി​ക​നാ​യ വാ​ച്ച്മാ​നെ 13 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷം പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഒ.​കെ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കാ​രൂ​ർ മ​ഠം സ്വ​ദേ​ശി ഭ​ര​ത​നാ​ണ് ലി​ഫ്റ്റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തോ​ടെ ലി​ഫ്റ്റി​ല​ക​പ്പെ​ട്ട ഭ​ര​ത​നെ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തി​നാ​ണ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും സ​മീ​പത്തു​ള്ള​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഫ​യ​ർ​ഫോ​ഴ്സും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​നാ​യി വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്ക് മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

രാ​ത്രി വീ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ല​വ​ട്ടം ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചി​ട്ടും കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ജോ​ലി സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഭ​ര​ത​ൻ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​തി​രു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ ലി​ഫ്റ്റി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ വി​വ​രം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ശ​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന ഭ​ര​ത​ന് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ഗ​വ.​ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ൽ​കി. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ പ്ര​സ​ന്ന​ൻ പി​ള്ള, അ​സി.​സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ എം.​എ​ൻ. സു​ധ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഗ്നി​ര​ക്ഷാ സേ​ന എ​ത്തി​യ​ത്.

News Summary -

watchman who was trapped in an elevator at night was rescued after 13 hours