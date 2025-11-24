Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kodungallur
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 11:47 AM IST

    ബാറിലും ആശുപത്രിയിലും അതിക്രമം നടത്തിയവർ അറസ്റ്റിൽ

    ബാറിലും ആശുപത്രിയിലും അതിക്രമം നടത്തിയവർ അറസ്റ്റിൽ
    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ബാ​റി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലും അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ടു കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന് യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. നാ​ര​യ​ണ​മം​ഗ​ലം മു​ണ്ടോ​ളി വീ​ട്ടി​ൽ അ​മ്പാ​ടി എ​ന്ന അ​ക്ഷ​യ് (29), പു​ല്ലൂ​റ്റ് കു​രി​യാ​പ്പി​ള്ളി വീ​ട്ടി​ൽ ഷ​റ​ഫ് (27), നാ​രാ​യ​ണ​മം​ഗ​ലം ഞാ​വേ​ലി​പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ നി​ധി​ൻ ഷാ (28) ​എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    നാ​രാ​യ​ണ​മം​ഗ​ല​ത്തെ ബാ​റി​ൽ ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ച് കൗ​ണ്ട​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഗ്ലാ​സു​ക​ളും പ്ലേ​റ്റു​ക​ളും വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ബാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ ആ​ക്ര​മി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ണ് ഒ​രു കേ​സ്. ബാ​റി​ൽ നി​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ വൈ​ദ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കാ​യി കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ​യും ബ​ഹ​ള​മു​ണ്ടാ​ക്കി ക​സേ​ര​യും ടേ​ബി​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും മ​റ്റും മ​റി​ച്ചി​ട്ട് ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് അ​ത്യാ​ഹി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ലു​മാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കേ​സ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. റൂ​റ​ൽ എ​സ്.​പി.​ബി. കൃ​ഷ്ണ കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    kodungallur Crime News Arrest
    News Summary - Those who committed violence at a bar and a hospital have been arrested
